Oggi con l’Oroscopo della Domenica, parleremo proprio di rinascita dei combattenti, perché saliranno sul podio tre segni, tra cui il Sagittario, che hanno penato un po’ ultimamente. Avere la nomea di guerrieri significa avere forza interiore da vendere, ma ogni tanto un pizzico di fortuna non guasta. Con Mercurio sulla retta via, arriva la prova sulla sicurezza psichica: Quadratura tra Marte e Chirone!

L’anno è iniziato con un Mercurio retrogrado che ha fatto non poco disperare alcuni segni. Un periodo contraddistinto da un’analisi interiore continua, che per i rimuginatori non è proprio il massimo, ma è stato essenziale affrontare ciò. Perché è dalla caduta che avviene la rinascita, splendere è possibile solo dopo aver vissuto un dolore costante. L’Oroscopo di oggi darà consigli fondamentali al Sagittario tornato sulla retta via, ma non solo. Si tratta di nuovi aspetti dei pianeti, e una buona dose di dritte anche per chi è in fondo alla classifica.

Quando parliamo di Oroscopo non parliamo soltanto delle caratteristiche delle Case Celesti tanto per creare delle etichettature che distinguono un Sagittario da un Toro, ma c’è qualcosa di più. Significa esplorare il cielo stellato con i suoi Astri enigmatici, e approfondire con la propria spiritualità ciò che il cuore non dice.

Mercurio con il suo moto non più rallentato, ma costante, ha posto minori pressioni nei confronti dei segni. La riflessione è stata fatta, e pure abbastanza, adesso è arrivato il momento di agire. Febbraio è il mese in cui la ragione e l’azione si abbracciano in un tutt’uno armonioso, ma in misure differenti per i cari amici dello Zodiaco.

Perché ogni movimento influenza in modo differente i singoli protagonisti che entrano in scena. Tra le novità di oggi, c’è la Quadratura tra Marte e Chirone, di che si tratta?

In primis bisogna conoscere cosa significa l’espressione “aspetto dei pianeti”. Si tratta di posizionamenti di grande importanza. La Quadratura è proprio una di questi, perché divide in 4 parti da 40° il firmamento ponendo ad una distanza di altrettanti 40° i due Astri in questione, Marte e Chirone.

Qual è la conseguenza? Ci sarà una forza e un’intensità d’animo tipica di chi vive gli effetti del pianeta rosso, con l’aggiunta del superamento di drammi interiori. Una conquista fondamentale per l’animo. Ma conosciamo meglio i pianeti.

Il primo è il pianeta della guerra, tenace, dinamico e determinato. Il secondo meno conosciuto, è un’Asteroide che ruota attorno Saturno e Urano. Che caratteristiche ha? C’entra la mitologia.

Chirone è stato un centauro ferito accidentalmente da una freccia di Ercole, ma essendo immortale ha vissuto per troppo tempo con il male causato. Sofferente, si reca da Giove per avere la mortalità, in modo da dare fine ad una vita fatta di dolore. Il cielo si colora della sua Costellazione, che nella vita spirituale degli essere umani vuol dire molto.

Significa avere consapevolezza di un forte dolore. Un’insicurezza diversa per ogni segno, la quale deve essere accolta, affrontata e superata. E’ fare un’esperienza di una portata karmica di un certo livello, perché attraversa l’essenza di ognuno trasformandolo in qualcosa di più grande.

Con il temperamento audace di Marte ci saranno ottime possibilità di riuscita. Come lo vivranno i segni più fortunati e sfortunati?

Domenica top per questi 3 segni, alla riscossa!

Siamo nel bel mezzo della rinascita dei guerrieri! Due segni di fuoco ed uno d’acqua, Ariete, Sagittario e Pesci, siete in vetta alla classifica. Avete lottato come gladiatori in questo periodo. La vostra vita quotidiana è stata un’arena fatta di sfide continue che però non vi hanno messo al tappeto, anzi siete sopra il cielo! Se sei del Leone consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dal primo segno dello Zodiaco, il guerriero per eccellenza, l’Ariete. Sei un fuoco inarrestabile e lo dimostra la tua vittoria! Sei stato calpestato, sfruttato emotivamente e danneggiato fisicamente da dei problemi che neanche ti coinvolgevano del tutto, ma si sa, un vero lottatore non si tira indietro. In amore hai messo a freno un po’ di impulsività, e al lavoro sei stato più calmo, con ciò possiamo dire che hai vinto tutto. Consigli: la Quadratura ti donerà il tassello mancante al quadro delle tue perplessità, le cose saranno finalmente più chiare e vecchie paure non ti bloccheranno più. Il coraggio è in te, prendilo e raggiungi i tuoi sogni.

Passiamo all’arciere dello Zodiaco, l’ottimista Sagittario. Ti sei ripreso, perché fino a ieri avevi totalmente perso la direzione verso la quale scagliare la freccia del tuo interesse. Adesso, hai raggiunto la consapevolezza che devi fidarti del prossimo e non chiuderti, perché la sofferenza serve anche a chi come te non vorrebbe mai buttarsi giù. In amore tutto bene, al lavoro dai meno peso a giudizi futili. Consigli: metti a fuoco ciò che ti turba, non per averne paura a fuggire, ma per accogliere il male che ti fa soffrire, e diventare ottimista e forte al tempo stesso. Sfrutta la Quadratura per conoscerti meglio.

Che dire dei Pesci? Siete immensi. Non esistono termini per descrivervi, perché siete e potete tutto. Il problema è che proprio con voi non ci sono vie di mezzo, in amore o vi ammazzate del tutto, oppure siete freddi come iceberg. Al lavoro? La vostra creatività vi aiuta sempre in tante situazioni. Consigli: non c’è niente che vi tocca, e la Quadratura vi influenza proprio, anche perché siete soliti a fare i conti con i vostri dolori interiori, l’unica cosa da fare è trovare la forza dalla vostra spiritualità.

Oroscopo: non si mette bene per questi 3 segni!

Non perdete la calma, perché lo scivolone questa volta lo sentirete con forte intensità cari Aquario, Capricorno e Bilancia. Rispettivamente segni d’aria, terra e ancora aria, avrete una giornata per niente semplice. Vecchi timori torneranno, nonostante il mese passato vi siate ripresi alla grande, adesso state ricadendo in errori che fanno parte del vostro passato. Se sei dei Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dall’Aquario che prende una batosta, la quale genera inevitabilmente molta sofferenza. Sei stato al top per tutto gennaio e inizio febbraio, cos’è successo? Sei tornato ad essere pessimista nonostante tu abbia compreso che questo atteggiamento ti fa solo sprofondare nel baratro. Poi è tutta una catena d’eventi, perché poi inneschi la tua follia incanalandola verso intenti che non ti faranno stare bene. Consigli: la Quadratura non ti tocca troppo, perché sarai impegnato a distrarti anziché fare un’analisi interiore. La sensibilità è alle stelle, la situazione non migliora, cerca di lottare per ciò che fa bene.

Che dire del Capricorno? Stessa condizione della Casa Celeste precedente, stai toppando dopo un periodo in cui sei stato una stella. L’organizzatore dello Zodiaco non è preparato ad eventi improvvisi, perché non ha potuto calcolarne la risposta in tempo. In amore e al lavoro ci saranno tensioni che non vivevi da un po’, e per questo sarai in difficoltà. Consigli: la Quadratura ti centra in pieno, quindi darai spazio e insicurezze personali che ti faranno capire altro su di te, specialmente la tua insofferenza a conformarti. Respira e sii calmo.

Infine, ma non meno importante, c’è la Bilancia che perde grinta. Sei socievole, amabile e curioso, cos’è che ti manca per trovarti a tuo agio? Un segno sicuro come te dovrebbe trovare subito il modo per riprendersi, e invece qualcosa va storto. Hai bisogno di rassicurazioni, specialmente in amore, perché al lavoro non hai paura di nessuno, ma è quando entrano in gioco i sentimenti che il tuo fare il gradasso non ti aiuta. Consigli: la Quadratura non ti tocca molto, di più ti porta a incentivare queste incomprensioni con chi ami, dedicati insieme alla persona del cuore a ciò che vi fa stare bene.