State ben attenti, perché gli Astri sono in fermento: la classifica dei segni più fortunati e sfortunati! L’Oroscopo parla chiaro, febbraio sarà all’insegna di nuove sfide! L’energia non mancherà alle Case Celesti, ma neanche delle difficoltà da affrontare. Mercurio torna al suo posto, il Sestile sta dando i suoi frutti, ma è con l’ottimismo e la perspicacia che avremo a che fare!

L’astuzia per certi segni non è una novità, ma si avrà a che fare con ben altro. Quelle che entreranno in gioco sono delle dinamiche ricche di inaspettati eventi. Dove si misurerà la capacità di adattamento e ripresa. Perché se la riflessione di gennaio ha creato delle rivoluzioni interiori, sarà il mese di febbraio a realizzarle! L’Oroscopo di oggi è molto importante per i segni più fortunati e quelli meno, perché ci saranno dei consigli e delle dritte che non possono mancare.

Osservate la Luna è meravigliosa, a farle compagnia ci sono le stelle del firmamento, è uno spettacolo da non perdere. Quindi, cosa state aspettando? Alzate la punta del vostro naso verso orizzonti inesplorati, e ammirate il moto degli Astri, alcuni la dicono lunga sulla giornata di oggi.

Il mese è un punto di partenza da non perdere, come un treno che passa una volta sola. Per i segni sarà fondamentale sapere gestire i fatti di questo periodo, perché è da adesso che si svilupperà il modo con il quale proseguirà l’anno. Gennaio è servito per riflettere, febbraio per mettere i primi mattoni per la costruzione del futuro che si desidera.

Mercurio torna a viaggiare alla velocità costante che da sempre lo caratterizza, facendo venire meno il moto retrogrado che illusoriamente lo faceva sembrare andare al contrario.

Mentre il Sestile di Marte e Giove, è un aspetto dei pianeti, cioè il posizionamento che vede i due Astri a 60° distanti tra loro dividendo il cielo in sei parti da altrettanti gradi. L’ottimismo, l’energia, e la voglia di fare verranno favoriti da un pensiero e un’azione che andranno all’unisono.

Come? Ecco come i segni più fortunati ce la faranno, mentre gli sfortunati dovranno reagire.

Occhio a questi 3 segni, sono i più fortunati!

La giornata è una bomba per questa top three: Ariete, Aquario e Vergine! Si tratta di tre segni rispettivamente di fuoco, aria e terra, che daranno il massimo. Pieni di energie, supereranno molte difficoltà, ma soprattutto riusciranno a trovare la tranquillità. Con gli Astri a proprio favore, ecco cosa ci dicono le stelle. Se sei dello Scorpione consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo con il guerriero dello Zodiaco per eccellenza, l’Ariete! Che sorpresa vederti al primo posto, o meglio si dovrebbe proprio dire finalmente! Sei un fuoco inarrestabile, e lo dimostri sempre nei momenti di maggiore difficoltà. E’ la tua giornata proprio per questo, non perché tu stia vivendo il migliore periodo della tua vita, ma perché sei un vincitore che non si abbatte mai davanti alle difficoltà. Hai affrontato di tutto, e ce ne saranno ancora altre, ma l’energia dell’Universo sarà con te. Consigli: goditi il tuo giorno.

Passiamo al ribelle e anticonformista per eccellenza, l’Aquario. Questo e il mese scorso sono per te dei momenti di grande ripresa. Hai messo finalmente da parte la tua parte lamentosa e negativa, per dare spazio ad un’ottimismo che si abbraccia perfettamente con il tuo cielo. Significa che la follia che ti caratterizza ti porterà lontano, soprattutto ti farà raggiungere grandi mete. Mercurio sulla retta via e il Sestile ti portano fortuna. Consigli: osa perché è arrivata la tua ora.

La rinascita arriva anche per la pragmatica e perfezionista Vergine, che ripresa! Fino a ieri eri in fondo alla classifica, a causa del tuo eccessivo non accontentarti di quello che possiedi. Il pensiero costante di “poteva essere meglio o potevo fare di più” lo stai piano piano abbandonando a favore di un po’ di sano egoismo, ogni tanto ci vuole. Consigli: gli Astri ti sono fedeli oggi, non dubitare di te stesso, ma neanche prendere con leggerezza alcune situazioni sia in amore che al lavoro.

Oroscopo: la giornata è terribile per questi 3 segni!

La lista è lunga, ma dobbiamo analizzare nel concreto la situazione di questi tre, che giornata. Sagittario segno di fuoco, Capricorno di terra, e Pesci d’acqua, siete un trio che non riuscirà facilmente ad affrontare alcune situazioni, specialmente sul piano personale. La fortuna non vi sarà del tutto ostile, ma i nervosismi saranno troppi. Se sei del Cancro consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dall’arciere dello Zodiaco che non trova più la direzione giusta per scagliare la sua freccia, il caro Sagittario. Sei un sognatore, ma anche un cattivo organizzatore del tuo tempo. Sembra che tutti i piani che avevi ideato presto andranno in fumo, ma c’è una ragione per questo: non sai che hai una grande forza, sei troppo spaventato! Consigli: metti da parte la tua diffidenza, Mercurio ti darà la giusta idea.

Che dire del Capricorno? Chi segue gli articoli di Instanews è a conoscenza del successo di questo segno, ma oggi ha proprio toppato. Al top delle classifiche da inizio anno fino all’altro giorno, la situazione non sarà per niente facile. Il Sestile non porta fortuna e non fa combaciare pensiero e azione, anzi confonde. Consigli: non buttare tutto all’aria se qualcosa non va come desideri, anzi prendi in mano la tua vita.

Infine, ma non meno importanti, passiamo agli introversi e unici Pesci. Avete un mare infinito dentro, infatti non vi si conosce mai abbastanza. Chi vi ama, finisce per non capire fino in fondo il vostro cuore, nonostante lo doniate incondizionatamente. E’ in amore che avrete a che fare con qualche difficoltà, ma c’è anche aria di novità sul posto di lavoro. Consigli: guardate con coraggio l’avvenire, avete tutte le carte in regola per superare le noie della giornata.