Ex Uomini e Donne vuota il sacco: tutta la verità su Gemma Galgani

In quanti si sono chiesti cosa abbia reso in questo modo la dama più famosa di Uomini e Donne, Gemma Galgani? La donna è un mistero per tanti, ma adesso sembrerebbe essere finalmente caduto giù quel velo che rendeva così poco chiara la sua situazione. A parlare è un suo grande amico.

La verità la vorrebbero conoscere tutti, anche perché Uomini e Donne sta diventando per la dama Gemma Galgani più di un appuntamento con l’amore. Sta diventando, o meglio lo è a tutti gli effetti, una condizione giornaliera ormai consolidata. Al di là della notorietà televisiva, bisogna riconoscere che dietro tanta fama, c’è una triste situazione che riflette il suo animo interiore: tanta solitudine. Combatte con tutto e tutti senza ottenere il suo sogno, un uomo che le stia accanto e le dia amore. Un personaggio che la conosce a fondo, rivela qualcosa di inaspettato per il pubblico a casa.

La vita amorosa di questa donna è piena di alti e bassi, anche perché la verità di oggi rivela qualcosa di inedito sulla sua persona. Chi la vede dalla trasmissione di Uomini e Donne, potrebbe pensare che Gemma Galgani sia per come si mostra, ma in realtà ha dei lati del carattere che dovrebbero essere valorizzati e che si sono palesati in altre situazioni.

Le amarezze da mandare giù come rospi però sono troppe, basta ricordare l’ultima delusione delle dama torinese, un colpo al cuore che nessuno si sarebbe mai aspettato, anche perché le parole sono durissime.

Così, tra la voglia di rivalsa e il raggiungimento del suo sogno d’amore, c’è una persona che spende delle parole molto importanti sul suo conto, le quali chiariscono senza dubbio la situazione in atto.

Uomini e Donne: fuori la verità inedita su Gemma Galgani

La verità fa male, ma è meglio conoscere la realtà dei fatti anziché perdersi in situazioni che possono solo generare dolore. Come se non bastasse, la donna ha tante rivali, infatti in trasmissione è accaduto il colpo di scena che ha zittito la dama, insomma un’altra batosta. Che dire delle parole di oggi? Ricordate questi protagonisti di Uomini e Donne?

Si tratta di un trio, composto da Gemma Galgani, Antonio Jorio e Giorgio Manetti. Cosa li accomuna? Proprio la relazione con la donna. Il primo è un amico della dama, il secondo un’ex fiamma che l’ha fatta non poco soffrire. Entrambi rivelano dei lati sconosciuti della Galgani, ma è soprattutto Jorio che fa luce sulla sua vita lavorativa.

L’uomo commenta la propensione e la sicurezza sul lavoro di direzione del teatro a Torino di Gemma, affermando che sia una vera leader. Ecco le parole inedite:

“Quando andai a trovarla dopo lo spettacolo andammo a cena con Gigi Proietti e gli altri attori. Lei era disinvolta, a suo agio, sicura di sé. Non si lasciava intimidire. Tutto il contrario di com’è nelle storie d’amore. Se si fosse comportata in amore come sul lavoro, non avrebbe avuto problemi.”

Insomma, si tratta di affermazioni non di poco conto. La timorosa e sfortunata Gemma, in realtà sul posto di lavoro è una donna forte e coraggiosa. L’amico è un giornalista conosciuto proprio nel dating show, quando ha preso le difese di Gemma. Sono nati amici e continuano ad esserlo.

Ai tempi, la donna era legata alla frequentazione con Ennio, e lui le andava spesso a fare visita a Torino, al teatro nel quale lavorava, per questo sa tutte queste informazioni. Si telefonavano spesso, dei veri amici, infatti lui le continuava a dire che in amore doveva essere meno ansiosa.

Forse perché, secondo il giornalista, avrà vissuto qualche trauma nel passato che l’ha resa fragile. Ed è stato soprattutto nella frequentazione, finita male, con Giorgio Manetti che l’amico è intervenuto, perché non aveva ben visto la situazione.

Insomma, delle parole che danno una vera rivalsa ad una donna spesso criticata e attaccata, ma che senza dubbio nasconde un mondo dentro.