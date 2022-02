La verità su Alex Belli: il fratello rompe il silenzio e svela tutto

Il fratello di Alex Belli rompe il silenzio e svela tutta la verità

Alex Belli è un attore ed ex gieffino del Grande Fratello Vip 6. Nonostante sia stato buttato fuori dal gioco più di due mesi fa, Alex continua ad essere in studio ed è protagonista di molte clip.

Belli è sposato da un anno con la modella Delia Duran, ma entrato nella Casa più spiata d’Italia si è scambiato più baci con l’influencer Soleil Sorge. Complicità, flirt e coccole sotto le lenzuola hanno fatto parte di questa “amicizia artistica“.

Da qualche settimana, però, è entrata nella Casa Delia e sempre più verità di Alex sono state sbugiardate. Inoltre, Belli continua a dedicare dei tweet per Soleil non capendo che così continua a far soffrire sua moglie.

Ma ecco che interviene il fratello di Alex Belli e ci pensa lui a svelare tutta la verità. Scopriamo quale indiscrezioni ha svelato

Il fratello di Alex Belli svela tutta la verità

Il triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua ad essere protagonista delle puntate del Grande Fratello Vip.

Alcuni concorrenti si dicono stufi, non ce la fanno più a sentire parlare di questo amore libero, quando Alex non ammette di aver tradito sua moglie. Gieffini ed ex gieffini sono stanchi dell’importanza che danno a questo argomento gli autori del programma.

Ma ecco che interviene Luca, il fratello di Alex Belli, ospite per un’intervista per il settimanale Nuovo.

Luca rivela che il padre dell’attore non approva i comportamenti di suo figlio.

Dovete sapere che è proprio il padre di Alex Belli, il signor Gabelli, ha celebrato il matrimonio di suo figlio con Delia e ci tiene molto alla loro religione.

“Nostro padre non ha approvato certi atteggiamenti di Alex” rivela Luca Belli.

Nuovo ha chiesto di intervistare anche il padre di Belli, ma lui ha preferito rimanere nel silenzio.

“Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il reality, una cosa che comunque mi è costata molto. Però avrei preferito non scrivere una lettera” sono le uniche parole rilasciate dal signor Gabelli.

Il padre di Alex mandò una lettera all’attore dove aveva già espresso che non amava il suo comportamento nella Casa e che si stava allontanando dalla loro religione.

Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, ha provato a contattare anche Don Santino Spartà e anche lui ha ribadito le parole di Luca Belli.

“Certamente è amareggiato per le intemperanze del figlio, ma il suo ruolo nella Chiesa non è intaccato da questo” confida il Don.

Si ipotizza che il padre di Belli non approvi i discorsi riguardanti l’amore libero e la condivisione nel sesso. Queste sono tematiche che sono state affrontate più volte al Grande Fratello Vip dalla coppia.

Sono argomenti considerati ancora tabù e qualcuno potrebbe non accettarli.

“Sono contendo dei rapporti d’amicizia, che ti sei aperto rendendoti disponibile in tutto, aiutando il prossimo proprio come io e la mamma abbiamo sempre cercato di insegnarti” scrisse il signor Gabelli ad Alex quando era al GF Vip.

“Ti vedo un pochino diverso, più che lontano dagli affetti, tu ti sei allontanato dalla preghiera e dalla fede, quella che ha sempre unito la nostra famiglia. Sono sempre stato orgoglioso di te e di quello che hai costruito solo grazie ai sacrifici che hai fatto e alla grande volontà di seguire i tuoi sogni” conclude amaramente il padre di Alex.

Il signor Gabelli storse già il naso quando ancora non era successo niente tra Soleil e l’attore, figurati cosa pensa adesso.

Alex Belli ha deciso di seguire il mondo dello spettacolo e la notorietà piuttosto che la sua famiglia nell’ultimo periodo. Continua a lanciare provocazioni e giocare sul mistero di questo triangolo artistico. Peccato che Luca, fratello di Alex, ha svelato tutta la verità