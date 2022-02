Amici 2021, Carola sbotta: amaro sfogo dopo la pesante lite

Tensione alle stelle ad Amici 21 tra i ballerini della scuola. Il motivo? La proposta di Alessandra Celentano: cosa è successo nella scuola

Dopo lo stop causa ballerini positivi nella scuola, le attività degli alunni di “Amici” prosegue. E ovviamente, con tutti i meccanismi che si rimettono in moto, salgono immediatamente anche le tensioni e le dinamiche tipiche del talent di Canale 5.

Ha fatto discutere la proposta di Alessandra Celentano, che ha deciso di fare delle gare basate esclusivamente sulla tecnica. Una scelta che non è piaciuta a Christian Stefanelli, che ha attaccato Carola Puddu. Ne è nata una discussione piuttosto accesa. I ballerini hanno discusso in maniera molto ampia ed accesa, che si è soffermata sulla loro prima gara di tecnica di danza classica. La più brava è stata Carola Puddu, che ha ricevuto le critiche dei compagni e in particolar modo da Christian.

Amici, accesa discussione tra Carola e Christian: il motivo

“Facciamo delle gare eque e vediamo. Questa è la mia proposta – ha detto il ballerino – ognuno deve fare il suo stile, visto che per te improvvisare è come parlare arabo”. La ragazza, piuttosto dispiaciuta, si è difesa con forza: “Mi state facendo passare per una strega – ha detto – secondo voi me ne sarei dovuta andare per una cosa ingiusta. Ma perché? Io dico quello che penso”.

Christian ha replicato dicendo di volersi soltanto difendere dalle accuse, dando sostanzialmente la colpa alla Celentano per la sua scelta di predisporre la gara in questa maniera.

Carola ha poi difeso la sua insegnante: “Sono contenta che sia intervenuta per aiutarmi – ha spiegato – io dovevo parlare prima. Se sono comoda poi divento falsa, ma perché fate così?”. Insomma, la discussione è tornata a lungo, con tanto di velate accuse reciproche di falsità.