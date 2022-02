Amici 2021, salta tutto: colpo di scena per il talent di Maria De Filippi

L’edizione numero 21 del notissimo talent show Amici di Maria De Filippi purtroppo sta avendo ancora numerosi problemi: cosa è successo

Continuano i problemi e gli imprevisti per “Amici“, il super talent di Maria De Filippi. In attesa che cominci il suo “serale” del sabato sera (quando finirà “C’è Posta per te”) le puntate domenicali stanno facendo i conti con numerosi imprevisti.

Il Covid-19 sta incidendo parecchio sulla programmazione, tanto da rendere difficile la registrazione delle puntate. Un problema comune a molte produzioni televisive, con “Amici” che non fa eccezione. Si sono moltiplicati, infatti, i casi di protagonisti del programma che sono risultati positivi al Covid-19. Da qui l’impossibilità di procedere con le registrazioni per evitare il diffondersi dei contagi. Già domenica scorsa la puntata non è andata in onda, in quanto la registrazione è saltata.

Amici 2021, altri problemi: ma la prossima puntata dovrebbe essere “salva”

Alle 14 della scorsa settimana è andato in onda un montato che ha raccolto vari momenti delle puntate passate. Intanto procedono le varie situazioni legate al lavoro degli allievi, e in particolare alle loro selezioni. Con la produzione ferma, però, il processo di selezione da parte dei “professori” ha subito un certo rallentamento.

Leggi anche -> Amici di Maria de Filippi, indiscrezioni incredibili. Salta tutto, staff nel panico

La registrazione di domani, domenica 6 febbraio, comunque, non dovrebbe avere problemi. Tutto in regola, e nella puntata ascolteremo il punto di vista sul loro futuro di allievi come Carola, Cosmary, ida, Serena e Albe.

Leggi anche -> Amici 2021 anticipazioni: salta la nuova puntata? Ecco cosa sta accadendo

Cosa accadrà? E’ presto per saperlo, ma intanto la buona notizia è che la registrazione può procedere regolarmente perché l’emergenza Covid sembra essere finalmente finita. Sia Maria De Filippi che tutto il suo cast hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.