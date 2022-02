Quante volte è stata in Italia la Regina Elisabetta? Ecco il numero esatto

La Regina Elisabetta è da sempre legata al nostro paese. Ma quante volte è stata in Italia nel corso della sua vita? Ecco il numero preciso

L’Italia è una delle mete preferite di tantissime persone. Da sempre, milioni di persone vengono nel nostro paese per ammirare le nostre bellezze. Probabilmente, il Belpaese affascina tutti perché può offrire numerose attrazioni, tutte diverse tra loro. Dalle vette delle Alpi e delle Dolomiti, fino al mare che bagna quasi tutta la nostra penisola, passando per una serie infinita di siti architettonici famosi in tutto il mondo.

Anche il popolo inglese è da sempre attratto dalla nostra penisola e la Regina Elisabetta II non fa sicuramente eccezione. L’anziana sovrana, nonostante le numerose proprietà, ha sempre dichiarato di apprezzare l’Italia e le sue bellezze. Sua Maestà è stata spesso in visita nel nostro paese, sia in occasione di eventi ufficiali che per una semplice vacanza.

Ma quante volte The Queen è stata in Italia? Facendo una ricerca sul web, c’è la possibilità di scoprire il numero esatto di visite che Elisabetta II ha fatto nel nostro paese. Ed è un numero che sicuramente lascerà i nostri lettori e le nostre lettrici senza parole. Scopriamo insieme quante volte la Regina Elisabetta II è stata in Italia e perché ama così tanto il nostro paese.

Ecco quante volte la Regina Elisabetta è stata in Italia

Elisabetta II ha sempre amato il nostro paese. L’Italia è una delle sue mete preferite, soprattutto per le sue vacanze personali. L’anziana sovrana è stata nel nostro paese almeno cinque volte in vacanza. In una di queste occasioni ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno a Villa Adriana a Tivoli. Era il lontano 1951 e Sua Maestà si fermò per ben due settimane a Roma prima di tornare ad occuparsi delle faccende legate alla Royal Family.

Inoltre, la Regina Elisabetta è venuta nel nostro paese anche per eventi pubblici o incontri con leader politici. L’ultima delle quattro esperienze in Italia da regina è avvenuta nel 2014. Il primo incontro pubblico, invece, risale al lontano 1961, quando Queen Elizabeth ha incontrato il Papa. Per l’occasione, oltre mille preti hanno intonato “God Save The Queen” in suo onore.

Sempre nel 1961, Elisabetta II ha visitato l’Italia per questioni private, girando per la piccola isola di Vulcano, in Sicilia, in compagnia di suo marito, il Principe Filippo di Edimburgo. Le visite italiane sono nove in totale ma è molto probabile che Sua Altezza Reale sia venuta nel nostro paese anche in altre occasioni, soprattutto in vacanza, riuscendo a tenere lontani paparazzi, curiosi e giornalisti.