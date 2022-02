“Non provo nulla”: due di picche al Grande Fratello Vip, la reazione

Clamoroso due di picche al Grande Fratello Vip nonostante sembrasse ci fossero le condizioni per l’inizio di una storia: la reazione in casa.

Nella casa del Grande Fratello Vip sono nati e continuano a nascere grandi amori, ma tante altre storie non spiccano il volo. Nella casa della sesta edizione del reality attualmente in onda e che si concluderà lunedì 14 marzo, sono tanti i concorrenti travolti dalla fiamma dell’amore.

L’amore più grande è sicuramente quello che è nato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo essersi avvicinati sin dai primi giorni di convivenza nella casa, Manuel e Lulù si sono conosciuti a fondo, litigando e allontanandosi per poi tornare sempre insieme. I due, così, si sono innamorati e fidanzati ed ora non vedono l’ora di vivere la storia nella vita vera. Anche tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è nata una storia che potrebbe riservare piacevoli sorprese. C’è, tuttavia, una storia che pare destinata a non sbocciare.

Grande Fratello Vip, altro che amore: arriva la clamorosa confessione

Una delle coppie che i fan del Grande Fratello Vip vorrebbero vedere è quella formata da Barù e Jessica Selassiè. Un sogno, tuttavia, che pare destinato a restare tale. Se, infatti, Jessica ha più volte ribadito di essere interessata a Barù e di voler approfondire il loro rapporto, Barù non è della stessa idea.

Barù ha sempre detto di non voler coinvolgimenti sentimentali nella casa del Grande Fratello Vip. Con Jessica, tuttavia, secondo il pare di alcuni concorrenti del reality, pare che il feeling sia più forte rispetto a quello che ha con altre concorrenti. Nelle scorse ore, così, l’amico Davide Silvestri ha provato ad indagare.

“Se da parte sua se c’è sentimento e cose… benvenga vai avanti proprio tranquillo, sereno”, ha esordito l’attore. “Se invece non c’è, questo lo sai tu e non lo so io, se non provi nulla, stai attento a giocarci troppo perché poi, visto che lei è presa, tra poco, dallo scherzo, quando non farà più comodo a qualcuno, ti verranno tutti contro perché hai scherzato troppo ed una parola sbagliata verrà strumentalizzata. Poi fai tu. Sei grande… ma da amico te lo dico perché vedo delle robe fuori”, ha aggiunto Davide come riporta il portale BlogTivvù.

“Non ci voglio giocare, per niente. Io non provo nulla. Tanto me ne sono già tirato fuori dopo ieri… ho pensato anch’io questa stessa cosa”, è stata la risposta di Barù che non ha alcuna intenzione di iniziare una storia con Jessica.