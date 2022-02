Lutto al Grande Fratello Vip: parla lo zio del vippone che nella casa ha condiviso la notizia solo con pochi concorrenti.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, uno dei concorrenti più amati dal pubblico, è stato colpito da un gravissimo lutto. Dopo esserne stato informato del lutto che ha colpito la propria famiglia, il vippone ha scelto di condividere la notizia solo con alcuni concorrenti. La notizia si è diffusa ugualmente quando la regia ha colto il momento in cui lo stava raccontando.

A parlare del lutto che ha colpito il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 è stato lo zio di quest’ultimo che, su Instagram ha scritto un lunghissimo post.

Morta la nonna di Barù del Grande Fratello Vip: parla lo zio Costantino Della Gherardesca

Il concorrente che è stato colpito dal grave lutto è Barù che ha perso la nonna. E’ venuta a mancare, infatti, la mamma di Costantino Della Gherardesca, zio di Barù. Su Instagram, il conduttore ha scritto un lungo post dedicato proprio alla mamma.

“Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella @oppily . Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici. Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere”, ha scritto Costantino.

“Rischio dì offendere le sue amiche se non scrivo che era innanzitutto una donna libera, anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne. Per le sue amiche era anche una sorella, per i suoi amici era anche un compagno di avventure pari grado e per i suoi figli era anche un supporto, immancabilmente presente, e spesso un’amica forte ma di larghe vedute. Anche per i suoi nipoti, che come me amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita. Cara mamma, sii felice perché non sono solo”, ha aggiunto.