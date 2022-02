Oroscopo di oggi, 7 febbraio 2022: Sei del Sagittario o della Vergine?

Consultare l’Oroscopo del lunedì cari amici di Instanews è un colpo al cuore, ma deve essere fatto. Astri e stelle sono in fibrillazione: nuovi moti in arrivo. Nel trambusto giornaliero trovare una soluzione ai mille problemi non è facile, ma essere indirizzati con una via potrebbe essere un rimedio efficacie. Sei tra questi due segni?

La domanda è lecita, e c’è una ragione che definisce ciò. Perché potrebbe influenzare l’andamento dello tua giornata. Infatti, per l’Oroscopo di oggi è stata stilata fresca fresca una lista di segni che vanno dal più fortunato a quello più sgangherato, ed entrambi rientrano proprio in queste categorie. Ma non solo, ce ne sono degli altri protagonisti. Per scoprirlo, analizziamo il firmamento, è meraviglioso e ricco di misteri.

Rullo di tamburi, perché se rientrate in una delle due Case Celesti nell’Oroscopo di oggi, ci saranno determinate conseguenze. In primis riconosciamo nel cielo del mese di febbraio un certo ottimismo e propensione ai progetti di crescita, soprattutto nel rapporti con gli altri. Pensiero e azione collaborano, anche perché gli Astri lo permettono.

A garantire la situazione c’è il pianeta Venere che tornato nel moto diretto, contribuisce a favorire una luminosità seconda soltanto al Sole e alla Luna. Raggiungerà il massimo splendore il 9 del mese, ma già da domani regalerà dei meravigliosi scenari.

La luminosità non è un caso, ma rappresenta qualcosa di più. Simbolicamente indica la chiarezza e la verità, cioè l’opposto dell’oscurità, qualcosa di ignoto. Condizione che di recente è stata raggiunta dai segni, proprio in seguito ad un periodo in cui Mercurio Retrogrado aveva invece donato uno stato continuo di perplessità e riflessione.

Così, tra dubbi e incertezze, viene fuori un quadro tutto da scoprire, con delle intenzioni nuove e propositive verso un futuro ricco di progetti. Il valore del tempo è misurato in modo proporzionale rispetto alla propensione dei segni ad abbracciare le avversità e a farne forza.

Questo lunedì inizia proprio così. Ci deve essere ottimismo, perché la forza è data dalla volontà di superare ogni negatività.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo della Domenica: 6 febbraio 2022, che rinascita per il Sagittario, e non solo!

Giornata pazzesca per questi 3 segni zodiacali

Finalmente questi tre segni stanno riuscendo a brillare nel firmamento, perché oggi otterranno grandi risultati. Ariete, Scorpione e Sagittario, rispettivamente tre segni di fuoco, acqua e ancora fuoco. In seguito ad un durissimo periodo di avversità, realizzeranno i loro sogni. Venere è splendente nel cielo, e tra le gioie si godranno il magnifico spettacolo. Se sei del Toro consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo, 5 febbraio 2022: gli ultimi sono diventati primi, l’Ariete rimonta, e non solo!

Iniziamo da guerriero dello Zodiaco, l’Ariete. E’ un fuoco inarrestabile, lo sappiamo che come affronta lui le avversità, nessuno riesce ad equiparare il suo operato. Dimostra ciò la situazione vissuta di recente, contraddistinta da tantissime difficoltà, superate grazie alla forza generata dal pianeta rosso, Marte. Consigli: hai canalizzato l’energia che ti anima nel modo giusto, non cadere proprio adesso in nervosismi provocati da altri, perché ti faranno cadere. Non ti innervosire, farai gioire i nemici.

Passiamo all’arciere dello Zodiaco, il Sagittario che ha ripreso la rotta giusta verso la quale scagliare la freccia del suo ottimismo. Venere splende anche per te, quindi non perdere la luminosità che potrebbe farti vivere delle bellissime giornate in compagnia delle persone che ami. Esci dal vittimismo e cresci, approfitta ora che le stelle ti sostengono. Consigli: segui le tue idee, ma sii pronto ad accogliere suggerimenti per migliorarti, perché rischieresti di restare solo.

Che dire dello Scorpione? Sei una rivelazione in tutti i sensi! Sempre con la nomea del peggiore di sempre, rispecchi in pieno un’animo dolce che si protegge dalle accuse del mondo. Ti difendi con il tuo aculeo velenoso, ma attento a non ferire chi invece non si merita questo trattamento. Consigli: si avvicina il periodo dell’amore e già Venere splende, cerca di mantenere il tuo atteggiamento passionale e devoto al partener, perché sei il migliore ad amare.

Oroscopo: brutta storia per questi 3 segni!

Niente complimenti per questi tre: Pesci, Bilancia e Vergine. Le tre Case Celesti sono governate dall’energia dell’acqua, dell’aria e della terra, ma in questo momento non sanno proprio come incanalarle al meglio. Si stanno un po’ perdendo perché sono stanchi psichicamente, ma c’è una buona dose di consigli. Se sei dei Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo, 4 febbraio 2022: rinascita del Toro, ma non solo: troppe news!

Cari Pesci, siete un mare di misteri da scoprire, ma il vostro malessere è palpabile nell’aria. Nonostante i passi avanti fatti in amore sentite che vi manca qualcosa e non sapete quale sia la cosa giusta da fare. Seguite il vostro cuore, senza cadere in idealismi, e al tempo stesso analizzate al meglio la situazione nel concreto. Consigli: Venere vi darà l’energia giusta per decidere, forse avete commesso qualche errore di valutazione.

Che dire della Bilancia? Ti stai comportando in modo capriccioso, e si vede. Al lavoro hai dato spazio a nervosismi, a volte anche inutili, mentre in amore non ti stai dedicando alle persone che ami, ma solo a te stesso. Consigli: riprendi la retta via facendo prima un’analisi interiore su ciò che davvero vuoi, e poi decidi di fare qualcosa per chi ti sta attorno, perché altrimenti potresti perdere ciò che è di valore.

Infine, ma non meno importante, c’è la Vergine. Sintetica e senza fronzoli, ama prendersi cura delle persone che ama con gesti molto belli, ma a volte il tuo modo di essere cinico finisce per ferire anche se queste non sono le tue intenzioni. Il perfezionismo non piace agli altri, come non è sempre facile accettare le tue eccessive critiche. Consigli: non essere così esigente, è bene esserlo, ma senza ferire e distruggere le persone che ti sono attorno, attenta perché lo fai senza accorgertene.