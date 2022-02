Grave lutto al Grande Fratello Vip: il vippone lo svela solo a 3 concorrenti

Grave lutto al Grande Fratello Vip: il vippone viene informato dalla produzione, ma svela tutto solo a tre concorrenti.

Ancora un lutto nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, un concorrenti è stato informato dalla produzione del lutto che ha colpito la sua famiglia. Nonostante il dolore, il concorrente ha deciso di tenere inizialmente per sè la notizia per poi condividerla solo con tre coinquilini.

Non è il primo lutto che colpisce i concorrenti nella casa del Grande Fratello vip. Il primo ad esserne stato colpito è stato Alessandro Basciano che ha perso il nonno. Anche Miriana Trevisan è stata colpita da un lutto per la morte di uno zio a cui era particolarmente legata. Oggi, invece, ad essere stato colpito da un lutto è stato Barù.

Lutto nella casa del Grande Fratello Vip: morta la nonna di Barù

Barù è stato colpito da un lutto per la morte della nonna. Il vippone, in realtà, non ne ha parlato con nessuno se non con tre concorrenti. Le telecamere del Grande Fratello vip hanno colto, tuttavia, il momento in cui Barù lo stava raccontando a Soleil Sorge. Gli altri concorrenti a cui il nipote di Costantino Della Gherardesca ha raccontato del lutto sono Davide Silvestri e Kabir Bedi.

Barù ha scelto di non condividere il suo dolore con gli altri concorrenti del reality show per evitare dimostrazioni d’affetto da parte di tutti. Barù, infatti, come ha più volte sottolineato, non ama il contatto fisico. Per il nipote di Costantino Della Gherardesca, tuttavia, il dolore è grande.

Barù, infatti, nelle scorse settimane, aveva parlato della propria famiglia spiegando di essere cresciuto in una famiglia prettamente femminile e di essere profondamente legato alle donne della sua famiglia.

Dopo aver ricevuto la notizia in confessionale, Barù ha scelto di tenere tutto per sè condividendo il tutto solo con le persone che sente più vicine. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, nelle scorse ore, stava per raccontare tutto anche a Jessica, per poi trattenersi. Per il momento, dunque, Barù non avrebbe intenzione di raccontare tutto. Lo farà nei prossimi giorni o deciderà di tenere tutto per sè?