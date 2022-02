Giulia Salemi svela tutto: al Grande Fratello Vip lo facevano anche con lei

Il Grande Fratello trema: Giulia Salemi svela tutto, lo facevano anche con lei

Giulia Salemi è una influencer italo-persiana, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Quest’anno continua a collaborare con il reality show occupandosi della conduzione insieme alla sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, del GF Vip Party.

Giulia non ha problemi nell’esprimere il suo parere e ha anche mandato alcune frecciatine al programma che l’ha accolta nel suo passato.

Ecco che la Salemi svela tutto durante un’intervista. Un ex gieffino si lamenta e lei confida che il Grande Fratello Vip lo faceva anche con lei.

Giulia Salemi svela tutto: la verità sul Grande Fratello Vip

Giulia Salemi ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella Casa a gioco in corso, l’influencer italo-persiana ha trovato l’amore con l’ex velino Pierpaolo Pretelli.

L’inizio, però, non è stato facile, perché il gieffino inizialmente aveva una gran cotta per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice si è intromessa spesso all’inizio della frequentazione tra Giulia e Pierpaolo, ma non per sua intenzione, bensì motivata dalla produzione.

Il triangolo amoroso è piaciuto molto al Grande Fratello Vip e gli autori hanno giocato su questa tematica anche in questa edizione con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Il triangolo artistico è stato più volte protagonista del GF Vip 6 e alcuni concorrenti sono stufi di sentir ripetere sempre le stesse cose.

Nell’ultima puntata del GF Vip Party, l’ex gieffino Manuel Bortuzzo viene invitato nel format per parlare del suo percorso e della sua storia d’amore con Lulù Selassié.

Manuel ci è rimasto molto male quando è uscito dalla Casa, perché si è reso conto che molti momenti di approccio con Lulù nono stati mandati in onda.

La produzione del reality ha preferito occuparsi di altre tematiche e dinamiche un po’ più scandalose.

Giulia Salemi, dopo aver ascoltato attentamente le parole di Bortuzzo, lo rincuora e svela tutto: “Manuel stai tranquillo che le cose belle non le fanno mai vedere“.

L’influencer lancia la frecciatina al Grande Fratello Vip senza peli sulla lingua.

Come la Salemi, anche i fan del programma si sono resi conto che gli autori prediligono alcune tematiche rispetto ad altre.

Alla fine sono quattro mesi che prendono più di un’ora di puntata con il triangolo artistico…

