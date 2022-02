Ex gieffino furioso con Manila Nazzaro: duro affondo sui social

By

Manila Nazzaro, una delle più famose concorrenti del Grande Fratello Vip, è stata duramente attaccata da un ex partecipante al reality

Anche se c’è stata una diretta in meno a causa del Festival di Sanremo, nella casa del Grande Fratello gli eventi sono proseguiti, non senza sviluppi polemici e nuovi colpi di scena. Stavolta al centro delle attenzioni è finita una delle concorrenti più amate, Manila Nazzaro.

L’ex miss Italia è stata pesantemente criticata da un concorrente di questa edizione, ora uscito dal reality. Manila ha parlato con Miriana Trevisan, citando Nicola Pisu: come i fan del programma sanno, quest’ultimo ha avuto un flirt con l’ex Non è la Rai. A quanto pare la bella Manila ha detto di Nicola qualcosa a proposito di “Morire affogato”.

Grande Fratello Vip, pioggia di critiche per una frase di Manila Nazzaro

Una frase che ha offeso Pisu, che ha duramente replicato con un post su Instagram: “Guardo una vecchia foto e di quella miss Italia – ha scritto sul social network – che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non trovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Non avrei mai immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato”.

Questo l’inizio di un lungo messaggio che il ragazzo ha scritto nei confronti della “vippona”, con un’aspra critica che ha tirato in ballo anche l’identità di genere e perfino la violenza sulle donne. Insomma, una polemica furiosa per una frase che Manila ha pronunciato forse in un contesto diverso, ma che ha profondamente offeso Pisu.

Che sia contrariato nel vedere la sua “ex” Miriana ormai perdutamente innamorata di Biagio? (anche lui ex concorrente). Nicola aveva provato ad approcciare una storia con l’ex Non è la Rai, ma le cose non sono andate a buon fine.