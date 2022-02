Ex Temptation Island è diventato papà: tutto è cambiato dopo il villaggio

L’ex protagonista di Temptation Island ha cambiato vita dopo la fine del programma. Oggi è diventato papà per la prima volta.

Temptation Island è senza dubbio uno dei programmi che più ha appassionato il pubblico del piccolo schermo degli italiani durante il corso di questi anni. Tant’è che molti sono stati i personaggi lanciati dallo show, che ci siamo poi ritrovati ad essere concorrenti nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, e tante altre coppie appartenenti al mondo dello spettacolo ha scelto poi di mettersi in gioco all’interno del format condotto da Filippo Bisciglia.

Durante il corso di questi anni, però, una coppia ha lasciato il segno in quanto dopo la partecipazione all’isola delle tentazioni è finita al centro dello scandalo. Ovviamente stiamo parlando di Sara Affi Fella e Nicola Panico. Lei dopo la fine dell’esperienza nel programma, come gli utenti della web più attenti ricorderanno sicuramente bene, aveva scelto di partecipare a Uomini e Donne in veste di tronista, rivelando che la loro relazione si era conclusa dopo lo show ma in realtà così non era.

A rivelare tutta la verità ci ha pensato lui qualche tempo dopo, smascherando la ex fidanzata perché si era sentito preso in giro. Ora sono passati anni da quel momento e la vita di Nicola Panico di Temptation Island è drasticamente cambiata.

Nicola Panico, l’ex di Sara Affi Fella diventa papà dopo Temptation Island: l’annuncio

La sua relazione con Sara Affi Fella è ormai un ricordo lontano, in quanto entrambi hanno voltato pagina in maniera definitiva. Lei è diventata mamma un po’ di tempo fa, mentre lui negli scorsi giorni ha rivelato di essere diventato padre per la prima volta.

LEGGI ANCHE -> Fiori d’arancio per l’ex Temptation Island: ecco chi è la moglie

Sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex stella di Temptation Island ha annunciato che lui e la sua nuova compagna, Francesca Parenti, sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Salvatore. L’annuncio, del tutto a sorpresa, ha stupito i suoi fedeli sostenitori che ne hanno approfittato per mandare al loro beniamino i più cari e sinceri auguri, contenti che dopo la tempesta vissuta negli scorsi anni sia riuscito a trovare una certa stabilità nella sua vita privata.

Il piccolo Salvatore è venuto al mondo il 5 febbraio intorno alle ore 22:00 ed ora è pronto a sconvolgere le vite dei suoi genitori come nessuno mai.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island, la coppia si rompe: salta il matrimonio

Nicola Panico è diventato papà dopo Temptation Island, segno che la sua vita ora procede come avrebbe sempre voluto ed è riuscito a costruire la famiglia che ha sempre sognato di avere al suo fianco.