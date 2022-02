Pesava 300 kg a 27 anni: dopo Vite al limite ecco cos’è successo

Si torna a parlare di una delle protagoniste più controverse di Vite al limite, che ha fatto molto discutere per alcuni suoi particolari comportamenti

Tra i tanti protagonisti di Vite al Limite ci sono stati anche molti giovani. Ragazzi under 30 che sono arrivati nella clinica del dottor Now con gravi problemi di obesità. Normalmente, pesi oltre i due quintali si registrano con persone più adulte. Proprio per questo motivo quando sono i giovani a soffrire le problematiche si moltiplicano.

Tra i casi più discussi c’è quello di una ragazza, che è entrata nella clinica di Houston a soli 27 anni. Dopo il percorso di dimagrimento è scomparsa dai social nonostante avesse promesso di tenere costantemente aggiornati i suoi follower sui suoi miglioramenti. La giovane è sparita nel nulla, tanto che molte persone si sono chieste se fosse ancora in vita oppure no. Per fortuna, dietro la sua sparizione non ci sono motivi di salute, ma solo una scelta precisa.

Vite al Limite, la “mossa” della paziente spiazza i suoi follower

Ha scelto di utilizzare TikTok e abbandonare sia Instagram che Facebook. Il cambio di piattaforma non è stato annunciato, e questo ha mandato i suoi followers in confusione. Parliamo di Schenee Murry e la sua controversa storia.

Ha interrotto il percorso di dimagrimento perché faceva fatica a seguire le cure, e successivamente ha chiesto una raccolta fondi per operarsi. Una mossa che non ha convinto molte persone: qualcuno ha perfino temuto un “bluff” per raccimolare soldi dalla destinazione dubbia.

La ragazza dell’Indiana ha partecipato alla sesta edizione: pesava 320 chili a soli 27 anni. La sua lotta contro l’obesità è stata durissima, tanto che oggi risulta ancora abbondantemente sovrappeso.