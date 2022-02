Pesava 300 kg a Vite al limite: poi mistero sull’epilogo

Vite al limite è il programma di successo ambientato nella famosa clinica di Houston, dove il dottor Nowz cura i suoi pazienti obesi

Anche quando le stagioni sono terminate e il suo pubblico è in attesa di quella successiva, Vite al limite continua ad appassionare i telespettatori, e anche a far discutere. Ormai sono pochi quelli che non la conosco: il programma in onda su Real Time racconta le cure del dottor Nowzaradan per i suoi pazienti, afflitti da obesità grave.

Nella sua clinica di Houston parte un difficile e lungo percorso di dimagrimento: solitamente il medico di origini iraniane riesce nel suo obiettivo, ma altre volte le cose non vanno per il meglio. Alcuni dei protagonisti si lasciano alle spalle una scia di misteri e domande che restano senza risposta. Una di queste riguarda la storia di Schenee Murry, alle prese con un’obesità grave e numerosi problemi di salute. La donna, dopo molta fatica, è riuscita a perdere ben 130 kg. Il suo percorso in Vite al limite si è concluso in modo interlocutorio, perchè era evidente che c’era ancora molto da fare.

Vite al limite, la controversa storia della paziente “scomparsa” nel nulla

Delle sorti della donna si è sempre saputo molto poco. Sui social si sono rincorse voci di un ricovero in ospedale per abuso di oppiacei, anche se è arrivata la smentita da parte della famiglia e di suo marito Freddy. Tuttavia, Schenee è sempre stata attiva sui social, dove spesso ha aggiornato i suoi follower.

Leggi anche -> Pesava 287 kg, con Vite al limite cambia totalmente: incredibile

Nel giugno del 2020 aveva annunciato di essere incinta, in un post nel quale diceva di essere molto felice. Tuttavia, dopo l’annuncio di lei non si è saputo più niente. Qualcuno ha perfino ipotizzato che si trattasse di una menzogna, e notizie certe non si sono avute. Stando ai calcoli Schenee dovrebbe aver partorito a fine 2020, ma non ci sono notizie.

Leggi anche -> A 25 anni pesava 291 kg: dopo Vite al limite, cambia tutto

Intanto le voci di molte fake news che circolavano sul suo conto hanno continuato ad aleggiare. Oggi c’è anche chi attribuisce la sua sparizione nel nulla al motivo peggiore: ossia che la donna, in realtà, sarebbe deceduta.