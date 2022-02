Gigi D’Alessio papà, la compagna Denise rompe il silenzio: foto inedita

Gigi D’Alessio è diventato da poco padre per la quinta volta e a rompere il silenzio per la prima volta, ora è la sua compagna Denise, con una foto inedita che nessuno aveva mai visto prima.

Gigi D’Alessio sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Non solo dal punto di vista professionale, dove ha da poco portato a termine l’esperienza a The Voice Senior dove n’è uscito vincitore, ma anche da quello umano relativo alla sfera privata della sua vita.

Non è un mistero, infatti, che è da poco diventato padre per la quinta volta in quanto la sua nuova compagna, Denise, ha partorito il loro primo figlio: Francesco. A differenza delle precedenti relazioni del cantante, la sua nuova compagna ha preferito mantenere un profilo piuttosto basso, senza esporsi più di tanto all’attenzione mediatica in modo tale da tenere privata, per quanto possibile essendo lui un personaggio pubblico, la loro vita.

Nelle scorse ore però lei ha scelto di sbilanciarsi e di rompere il silenzio per la prima volta pubblicando una foto inedita che nessuno aveva mai visto prima.

Denise, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, rompe il silenzio dopo il parto

Denise, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha sempre preferito, fin da quando ha iniziato la sua relazione con il cantante Gigi D’Alessio, mantenere un profilo basso evitando di esporsi in polemiche in cui si è ritrovata coinvolta malgrado la sua volontà, considerando che non sono mancate le guerre tra i fan a causa della rottura di lui con la sua ex compagna di vita Anna Tatangelo.

Denise ha deciso di parlare ora, utilizzando poche e semplici parole accompagnate da una bellissima fotografia, che racchiude tutto il senso di questo periodo, in quanto ha voluto dare poco peso alle polemiche concentrandosi sulla sua prima gravidanza e la nascita del suo piccolo Francesco.

“Ascolta come mi batte forte il tuo cuore” ha scritto la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio sul suo profilo Instagram, accompagnando il tutto ad una vecchia foto che la immortala con il pancione, prima che il suo piccolo vedesse la luce. La foto, come potete facilmente immaginare, non è passata inosservata agli occhi degli utenti della rete che hanno apprezzato e non poco questo momento di condivisione con loro.

“2 cuori per un cuore💙” ha commentato il cantante, mostrando la sua vicinanza alla compagna.

Gigi D’Alessio e Denise stanno vivendo un periodo d’oro, godendosi il loro piccolo Francesco.