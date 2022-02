Le tre attività più bizzarre della Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio molto popolare. Ci sono tre proprietà di Sua Maestà che attireranno sicuramente la tua attenzione

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcune curiosità che probabilmente ancora non conosci sulla regina. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Le tre proprietà più strane della Regina Elisabetta

Di seguito potrai scoprire alcune curiosità sulla Regina Elisabetta che probabilmente non conoscevi, almeno fino ad oggi. Sua Maestà ha tantissime proprietà ma alcune sono davvero bizzarre. Ecco tre proprietà della Regina Elisabetta che ti strapperanno sicuramente un sorriso:

Elisabetta II ha aperto un McDonald’s : immaginate la Regina Elisabetta dietro un bancone di un McDonald’s a vendere hamburger? Ovviamente no, ma Sua Maestà potrebbe farlo in qualsiasi momento. The Queen, infatti, è proprietaria di un drive in del noto marchio statunitense al Banbury Gateway Shopping Park nell’Oxfordshire, a circa 130 chilometri da Londra. Questo ristorante è diverso dagli altri, ha i divani in pelle, le sedie Eames, il servizio ai tacoli e i pavimenti in laminato.

: immaginate la Regina Elisabetta dietro un bancone di un McDonald’s a vendere hamburger? Ovviamente no, ma Sua Maestà potrebbe farlo in qualsiasi momento. The Queen, infatti, è proprietaria di un drive in del noto marchio statunitense al Banbury Gateway Shopping Park nell’Oxfordshire, a circa 130 chilometri da Londra. Questo ristorante è diverso dagli altri, ha i divani in pelle, le sedie Eames, il servizio ai tacoli e i pavimenti in laminato. La Regina Elisabetta II ospita una colonia di pipistrelli: questa è probabilmente una delle curiosità più bizzarre legate all’anziana sovrana. L’amore per gli animali, in particolare per i cavalli, è noto da sempre. Elisabetta II ospita una colonia di pipistrelli nel Castello di Balmoral. Pare che da giovane li inseguisse per poi catturarli con un retino per farfalle.

