Sanremo 2022, arriva la bocciatura clamorosa: salva solo una canzone

Il Festival di Sanremo 2022 è stato premiato negli ascolti, ma non è mancato un severo giudizio dell’esperto di musica che ha promosso soltanto una canzone.

Il Festival di Sanremo 2022 ha fatto nelle scorse ore il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani e tutto lascia presagire all’ennesima edizione da record condotta da Amadeus. Tant’è che è riuscito a collezionare veri e propri ascolti record anche al primo appuntamento ed il direttore artistico ha mantenuto la parola data: tutti i cantanti si sono esibiti entro mezzanotte.

I brani presentati in gara, come al solito, hanno diviso il pubblico e c’è chi preferisce un’artista e chi un altro, insomma com’è giusto che sia, ma c’è invece qualcuno che, fatta eccezione per un solo brano proposto durante il corso della prima serata, ha stroncato categoricamente gli artisti in gara. Di chi stiamo parlando? Di un cantante molto famoso che proprio sul palco dell’Ariston ha dato vita ad uno dei momenti che hanno fatto la storia del Festival.

Morgan ha stroncato il Festival di Sanremo 2022, salvando soltanto uno dei 13 pezzi in gara.

Morgan boccia il Festival di Sanremo 2022 e fa un’inedita confessione

Morgan sui social, un po’ come abbiamo fatto tutti noi, ha deciso di commentare la prima serata di Sanremo 2022 e, come al suo solito, non si è di certo risparmiato. Il cantante non ci è andato di certo leggero ed ha bocciato quasi tutte le canzoni in gara, fatta eccezione per una su cui ha speso bellissima parole anche per l’artista che l’ha presentata. Scopriamo subito di chi si tratta e chi è stato il fortunato che è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

“Elegante Achille Lauro, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce, questa canzone è veramente bella!” ha spiegato il cantante, difendendo anche il suo collega dalle accuse in cui si è ritrovato coinvolto nelle scorse ore per poi invece stroncare la canzone proposta da Noemi: “Il brano di Noemi lo userei per Lampadino e Caramella“ ha scritto, ma non solo.

Il cantante si è lasciato andare anche ad un’inedita confessione non nascondendo che avrebbe piacere, e non poco, a ricoprire il ruolo di direttore artistico alla karmesse musicale più amata di sempre:

“Prima di morire curerò un edizione del festival di Sanremo come direttore artistico Eequando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma io non ci si potrà quasi credere tornerà la musica in questa povera patria. Morgan”