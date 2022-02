Monica Vitti è morta: l’annuncio sui social, struggente addio dei fan

Monica Vitti è morta: la grandissima attrice si è spenta a 90 anni. Il triste annuncio è arrivato dai social: l’addio struggente dei fan.

Gravissimo lutto per il mondo del cinema italiano. A 90 anni si è spenta Monica Vitti, attrice poliedrica con una grandissima carriera alle spalle capace di calarsi in ruoli sempre diversi. Ad annunciare la morte di Monica Vitti con un messaggio pubblicato su Twitter è stato Walter Veltroni che ha condiviso la notizia su richiesta del compagno di una vita dell’attrice, Roberto Russo.

“Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”, ha cinguettato su Twitetr Veltroni.

Vera icona del cinema italiano, Monica Vitti era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Nel corso della sua carriera ha lavorato con i più importanti registi e attori italiani. Un talento straordinario quello di Monica Vitti che ha messo d’accordo pubblico e addetti ai lavori.

Nel corso degli ultimi anni, l’attrice ha combattuto in silenzio contro una malattia neurodegenerativa.

La Vitti ha condiviso la vita privata con il compagno storico Roberto Russo che ha sposato dopo 27 anni di fidanzamento nel 2000.

Nel 2016 dalle pagine di Cinecittà News, Roberto Russo dichiarò: “più volte è apparsa in rete la notizia secondo cui mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero smentire questa voce che circola con insistenza rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di avere chiarito l’equivoco”.

Tantissimi i messaggi dei fan sotto il tweet di Walter Veltroni. “Che brutta notizia! Perdiamo una grandissima artista”, scrive un utente. “Noo, un altro pezzo di cuore del Nostro Paese che ci lascia”, aggiunge un altro. E ancora: “Mi spiace tantissimo,un grande dolore”, “Un dolore immenso. Una persona e un’attrice come non ne nasceranno più. Buon viaggio Monica!”, “Mi dispiace moltissimo. E’ stata una grandissima attrice. Condoglianze a tutta la famiglia”.