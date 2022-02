Fare i conti con le pulizie non piace a nessuno, specialmente quando si tratta di posti infimi da pulire, come le persiane! Scovare i trucchi del mestiere è possibile, ma devi porre in essere alcuni accorgimenti che ti permetteranno di risolvere questo problema in men che non si dica. Consulta questa guida imbattibile!

Che siano di legno, in alluminio o in PVC, sempre con delle persiane da pulire hai da fare i conti! Non temere, perché seppur possa sembrare un duro lavoro, e in parte lo è, ci sono dei metodi pratici che faranno scomparire pelucchi e polveri in men che non si dica. Non ci credi? Basta soltanto rimboccarsi le maniche e seguire queste semplici regole. Fidati, anche la tua salute guadagnerà effetti positivi per questa soluzione.

La cosa più importante è che non si tratta soltanto di pulire ed eliminare gli inestetismi della casa che la imbruttiscono e la rendono cupa e invivibile. Si tratta proprio di contrastare l’azione di polveri, smog e qualsiasi particella inquinante che viaggia nell’aria invisibile e indisturbata. E’ importante fare la giusta manutenzione perché si tratta non solo di curare l’ambiente in cui si vive, ma anche la salute. Perché le allergie e i malanni sono dietro l’angolo!

Un ulteriore aiuto te lo può dare la tecnica infallibile per pulire gli infissi, ed anche in questo caso bisogna agire con costanza. Decidere di svolgere questa attività per la tua casa avvantaggerà le pulizie future.

Insomma, sei pronto per conoscere il metodo per eliminare ogni tuo problema con le finestre?

Persiane perfette? Ecco i trucchi che fanno al caso tuo

Come se non bastasse è bene che tu sappia che la cura degli oggetti e degli spazi della tua casa è fondamentale anche per salvaguardarne nel tempo la durata. Se le persiane, come anche gli elettrodomestici, cadessero nel dimenticatoio perderesti l’utilità e le funzioni di questi, perché potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente. Infine, le finestre e gli infissi non curati, potrebbero portare più freddo in casa. Ci sono dei trucchi bel rendere la casa più calda, ma questa è un’altra storia. Al momento, concentrati sulla pulizia.

Iniziamo con le persiane in legno, come si trattano? Se possiedi queste mettiti l’anima in pace, sono le più delicate. Di conseguenza, soffrono terribilmente i danni dall’ambiente inquinato, perché assorbono come una spugna qualsiasi cosa. Assicurati se siano impermeabili o meno, se non lo sono devi utilizzare prodotti specifici.

In caso contrario puoi prendere del sapone per i piatti diluito in dell’acqua tiepida, perché l’azione sgrassante è fondamentale. Procedi così solo dopo aver spolverato, dimentica spugne aggressive, e alla fine mettici dell’olio d’oliva, il legno sarà perfetto.

Se le hai in alluminio, inizia a spolverare e poi procedi con un mix di acqua e bicarbonato. E’ la soluzione migliore, perché deterge ma non rovina lo smalto e la superficie di questo materiale. Inoltre, non lascia neanche aloni. Ricorda, se vuoi pulire ancora di più, prendi del sapone di Marsiglia con dell’acqua tiepida, sarà un toccasana per le tue finestre.

Infine, se fai parte del gruppo in PVC devi semplicemente attuare la manutenzione spesso, perché il materiale non è delicato, ma si sporca di frequente. Usa il mix sopra citato, o detersivi per i piatti, l’importante è pulire con costanza.