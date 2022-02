C’è posta per te: si riabbracciano davanti a Maria De Filippi, poi il colpo di scena

A C’è posta per te avevano fatto la pace di fronte a Maria De Filippi, ma dopo la fine del programma tutto è tornato come prima.

C’è posta per te questa settimana non è andato in onda. Il programma di Maria De Filippi ha scelto di prendersi una pausa dal piccolo schermo degli italiani per tornare con nuove storie sabato 12 febbraio. Nel frattempo, però, non mancano nuovi colpi di scena in merito alle storie raccontate dalla padrona di casa durante il corso di queste settimane.

Grazie alla trasmissione, infatti, c’è chi ha trovato lavoro e chi è riuscito a abbracciare di nuovo la sua famiglia, ma come sono proseguite queste storie al di fuori degli studi Elios di Roma? Purtroppo alcune hanno un finale tutt’altro che dolce. In particolar modo la storia di Carmen e Luigi che di fronte al pubblico di canale 5 avevano aperto la busta, ma una volta terminata l’esperienza all’interno della trasmissione tutto è tornato come prima.

Carmen e Luigi: arriva il colpo di scena dopo C’è posta per te

Carmen e Luigi avevano fin da subito catturato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo degli italiani. A chiamare il programma era stata lei, rivelando di non vedere e sentire suo padre da 3 anni, in quanto dopo un brutto litigio con la compagna lui ogni rapporto era stato interrotto. Tant’è che Luigi aveva perfino chiesto a suo genero se sua figlia poteva fare la richiesta di poter cambiare il cognome.

Maria De Filippi ha provato ad analizzare l’intera situazione, facendo ragionare entrambe le parti e dopo una lunga riflessione sembrava essere riuscita a far trovare loro un punto di incontro, in quanto avevano aperto la busta.

Il loro abbraccio però non ha convinto il pubblico del piccolo schermo, che aveva trovato il gesto di lui molto freddo e distaccato rispetto a come sarebbe dovuto essere l’abbraccio di un padre che non rivede la figlia, così gli utenti della rete hanno subito cercato maggiori informazioni rispetto a cosa fosse accaduto dietro le quinte di C’è posta per te quando le telecamere ormai avevano smesso di riprendere e loro erano tornati alle vite di tutti i giorni.

Purtroppo, come rivela anche la pagina de Il Menestrello, i due hanno di nuovo litigato in quanto lui conosce Carmen e ha assicurato che lei gli avrebbe riferito che i rapporti sono tornati ad essere come erano prima della loro partecipazione al programma di Maria De Filippi.

C’è posta per te purtroppo non è riuscito a compiere il miracolo e dopo la messa in onda tutto è tornato come prima.