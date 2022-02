I tre segreti più curiosi che nasconde la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II ha dei segreti inconfessabili che sicuramente non conoscevi, almeno fino ad oggi. Ecco di cosa si tratta

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcuni segreti che probabilmente ancora non conosci sulla regina. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Regina Elisabetta: la patente, i compleanni e altri segreti

Ecco tre curiosi segreti che riguardano la Regina Elisabetta che probabilmente non conoscevi:

Elisabetta festeggia cinque volte il compleanno : Sua Maestà è nata il 21 aprile 1926 ma festeggia il compleanno cinque volte. Il 21 aprile c’è la tradizionale parata Trooping the Colour ma, come previsto da una tradizione che risale al XVIII secolo, il compleanno della regina è celebrato anche in un sabato di giugno. In Australia, Elisabetta è festeggiata il secondo lunedì di giugno, in Nuova Zelanda il primo lunedì di giugno e in Canada in occasione del Victoria Day, una festa che cade sempre di lunedì, mai oltre il 24 maggio.

: Sua Maestà è nata il 21 aprile 1926 ma festeggia il compleanno cinque volte. Il 21 aprile c’è la tradizionale parata Trooping the Colour ma, come previsto da una tradizione che risale al XVIII secolo, il compleanno della regina è celebrato anche in un sabato di giugno. In Australia, Elisabetta è festeggiata il secondo lunedì di giugno, in Nuova Zelanda il primo lunedì di giugno e in Canada in occasione del Victoria Day, una festa che cade sempre di lunedì, mai oltre il 24 maggio. La Regina Elisabetta non ha il passaporto: nonostante i numerosi viaggi, Sua Altezza non è provvista di passaporto. Potrebbe sembrare incredibile ma è così. Ne può fare tranquillamente a meno perché, secondo il governo britannico, tutti i documenti sono emessi a suo nome. Poiché è presente su tutti i documenti, non ha bisogno di un passaporto tutto suo.

