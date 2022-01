Trova lavoro grazie a C’è posta per te: ecco quanto guadagna

Dopo C’è posta per te è riuscito a trovare lavoro dopo tanto tempo. Ecco quanto è riuscito a guadagnare grazie a Maria De Filippi.

C’è posta per te è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo di canale 5 e Mediaset. Tant’è che ogni sua puntata riesce a collezionare veri e propri ascolti record. La trasmissione, ideata e condotta da Maria De Filippi, però non ha soltanto lo scopo di intrattenere il pubblico del piccolo schermo o di risolvere i drammi che le famiglie di portano dietro da anni, ma da qualche tempo a questa parte fornisce un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Lo sanno bene la giovane coppia formata da Simone e Martina. A chiamare il programma era stata lei per fargli una sorpresa. Il suo compagno stava attraversando un momento difficile dopo aver perso il lavoro. Martina voleva dargli un messaggio forte e chiaro: quello di non arrendersi mai, facendogli incontrare il suo idolo, perché questo non cambia in alcun modo la stima e l’affetto che lei prova nei suoi confronti, ma non solo.

La padrona di casa, conoscendo la loro situazione, ha deciso di trovargli un lavoro ed ecco come prosegue la sua vita dopo C’è posta per te e quanto riesce a guadagnare per la sua famiglia.

Simone e Martina dopo C’è posta per te: la nuova vita della coppia

La coppia formata da Simone e Martina dopo C’è posta per te è pronta ad iniziare una nuova vita, in quanto durante la fine del blocco a loro dedicato durante il corso della trasmissione Maria De Filippi ha fatto fare il suo ingresso ad un uomo. Lui era Pietro Rullo, titolare della ditta omonima, che da 25 anni si occupa attraverso la sua impresa di ristrutturazioni.

L’imprenditore gli ha comunicato, durante il corso della puntata, di volergli offrire un contratto di 6 mesi che alla sua scadenza sarà prolungato a tempo indeterminato. Decisamente un bel risvolto per la loro storia, ma vediamo insieme quanto riuscirà a portare a casa Simone per permettere alla sua famiglia di poter avere una vita senza problemi.

Secondo quanto riportato dal portale Contra Ataque, per quanto riguarda la professione di Simone di C’è posta per te, il suo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno ai 1200 euro al mese. Uno stipendio nella norma e di tutto risposto che gli permetterà di poter proseguire tranquillamente con la sua vita, considerato anche che Martina ha una carriera tutta sua.

Un bellissimo traguardo realizzato con C’è posta per te.