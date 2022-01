Si riabbracciano a C’è posta per te dopo 3 anni: poi il colpo di scena

A C’è posta per te Maria De Filippi era riuscita a farli fare pace, ma dopo la fine della registrazione è successo l’impensabile tra loro.

C’è posta per te ha commosso e intrattenuto il pubblico del piccolo schermo sabato scorso come soltanto lui sa fare. Tant’è che ancora una volta il programma condotto da Maria De Filippi è riuscito ad ottenere le preferenze del pubblico, che è rimasto profondamente colpito dalle storie scelte dalla redazione per loro.

In particolar modo a far discutere è stata la storia di Carmen e Luigi. A chiamare il programma è stata lei, ha cha confidato a Maria di non avere contatti con suo padre da ben 3 anni in quanto c’è in atto una vera e propria guerra tra lui e l’ex moglie. Luigi avrebbe avuto delle mancanze anche dal punto di vista pratico, poiché non avrebbe versato nemmeno gli alimenti durante il corso della sua adolescenza.

Maria era riuscita nel miracolo e nonostante lui non sembrasse molto convinto, alla fine ha scelto di togliere la busta e riabbracciare sua figlia. Dopo C’è posta per te è avvenuto il colpo di scena che ha cambiato però ogni cosa.

C’è posta per te, Carmen e Luigi: dopo il programma arriva il colpo di scena

E’ bene precisare che le storie che vengono trasmesse il sabato sera sul piccolo schermo degli italiani, vengono registrate durante il periodo estivo quindi passano diversi mesi dalla registrazione alla messa in onda e per questo motivo i telespettatori sono curiosi di sapere che cosa succede dopo l’uscita degli studi Elios di Roma.

Nonostante la storia di Carmen e Luigi a C’è posta per te avesse avuto un lieto fine con Maria De Filippi presente, poco dopo ha avuto un epilogo imprevisto. In rete, infatti, si è sparsa la voce che il padre della giovane dopo qualche tempo abbia interrotto ogni rapporto con lei.

Questa voce è stata confermata in un secondo momento anche da Il Menestrello che sui suoi canali social ha confidato di conoscere la ragazza della storia in questione e che lei gli avrebbe confermato di non aver alcun rapporto con l’uomo, anzi. Dopo la fine del programma lui non ne avrebbe voluto sapere nulla e i due sarebbero tornati di nuovo punto e a capo.

Purtroppo per la giovane Carmen non c’è stato alcun lieto fine e nemmeno Maria De Filippi è riuscita a portare la pace con suo padre.