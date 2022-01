Royal Family, escono dettagli impensabili sulla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio molto popolare. Di lei si sa quasi tutto, ma solo ora trapelano dettagli impensabili su di lei

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcune curiosità che probabilmente ancora non conosci sulla regina. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Tre curiosità sconosciute sulla Regina Elisabetta

Ci sono almeno tre curiosità sulla Regina Elisabetta che sicuramente non conoscevi. Ecco l’elenco:

È proprietaria di tutti i delfini inglesi : la Regina Elisabetta possiede tutti i delfini che vivono nelle acque inglesi. Sua Maestà è proprietaria anche di tutte le baleni e di tutti gli storioni. Questa proprietà deriva da uno statuto antichissimo, risalente addirittura al 1324. Il Re Edoardo II affermò che tutte le balene e gli storioni catturati nelle acque del regno dovessero essere considerate di proprietà del re. In seguito furono aggiunti all’elenco anche i delfini e le focene.

: la Regina Elisabetta possiede tutti i delfini che vivono nelle acque inglesi. Sua Maestà è proprietaria anche di tutte le baleni e di tutti gli storioni. Questa proprietà deriva da uno statuto antichissimo, risalente addirittura al 1324. Il Re Edoardo II affermò che tutte le balene e gli storioni catturati nelle acque del regno dovessero essere considerate di proprietà del re. In seguito furono aggiunti all’elenco anche i delfini e le focene. Ha tantissimi cavalli da corsa: la Regina Elisabetta ha sempre amato andare a cavallo. La sua passione per i cavalli da corsa è nota a tutti ed è iniziata quando era ancora molto giovane. Sua Maestà possiede circa trenta cavalli. Pare che i cavalli da corsa abbiano permesso ad Elisabetta II di guadagnare circa 8 miliardi grazie alle 451 vittorie conseguite negli ultimi trent’anni.

Leggi anche – Tre curiosità su Buckingham Palace che sicuramente non conoscevi