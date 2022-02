Uomini e Donne puntata 7/2/22, Maria fa un passo indietro: il gesto per Ciprian

A Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto di fare un passo indietro, facendo un gesto importante nei confronti di Ciprian.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per tenere i telespettatori compagnia anche durante il corso di questa settimana. La puntata di oggi è bella ricca e segna il ritorno in studio di una delle coppie più discusse di sempre. Ovviamente parliamo di Andrea Nicole e Ciprian, ma procediamo con calma e vediamo che cosa è successo oggi.

Si parte con Massimiliano e Nadia. Tra i due c’è molta confusione anche perché non si riescono a capire chiaramente le intenzioni del cavaliere e lei chiede di avere qualche momento in più per pensare se proseguire o meno con la conoscenza. Il cavaliere viene aspramente attaccato da Armando Incarnato che lo accusa di essere un attore e di voler fare teatro, ma quest’ultimo non reagisce affatto bene e non ha intenzione di essere trattato in questo modo.

Maria De Filippi gli fa presente che può non piacere a tutti e non deve rimanerci male per questo. Nadia però interviene e rivela che al posto suo avrebbe abbandonato il programma. La conduttrice la rimprovera ed a questo punto mette in dubbio il suo interesse e non quella del cavaliere.

Maria De Filippi chiede scusa a Ciprian dopo il ritorno a Uomini e Donne

Da una coppia che si sfascia si passa ad un’altra. Stefano è uscito con la dama che era venuta appositamente in studio per fare la sua conoscenza, ma decide di interrompere il tutto in quanto non è scattato nulla. Lei ci rimane malissimo e confida di averci pianto e Maria De Filippi la invita a ridimensionare il tutto in quanto si sono conosciuti soltanto per poche ore e crede lei lo abbia un po’ idealizzato.

LEGGI ANCHE-> Uomini e Donne: il clamoroso retroscena salta fuori solo ora

Dopo questo momento si passa al Trono Classico e in studio fanno il loro ingresso Andrea Nicole e Ciprian. La padrona di casa prima di farli parlare ci tiene a fare le scuse all’ex corteggiatore affermando che non avrebbe scommesso un centesimo su di lui invece ha dovuto ricredersi perché i fatti le hanno dato torto.

Lui accetta le scuse della conduttrice ed Andrea si emoziona perchè sente che da parte di Maria non c’è alcun sentimento di astio nei suoi confronti, tutt’altro. L’ex tronista sembra chiarire anche con Gianni Sperti con cui aveva pesantemente litigato dopo la sua uscita al programma.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, la verità di Armando Incarnato: rivelazioni inedite

La sua favola sembra avere il lieto fine che tanto sperava e Maria le fa scendere i petali per darle l’ha scelta che ha sempre sognato.