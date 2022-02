GF Vip daytime 7/2/22, l’atmosfera si accende: la confessione bollente spiazza

Al GF Vip l’atmosfera diventa bollente nella casa più spiata d’Italia. La confessione del gieffino spiazza tutti quanti.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani per un appuntamento davvero speciale, in quanto questa sera verrà eletto il primo finalista di questa sesta edizione del reality show di canale 5. Per questo motivo la puntata di oggi è divisa in due parti. La prima ci mostrerà le dinamiche che si sono venute a creare tra i concorrenti negli scorsi giorni e nella seconda ci sarà il padrone di casa Alfonso Signorini per comunicare al pubblico le anticipazioni di ciò che vedrà questa sera.

Ma iniziamo subito con le dinamiche del giorno, perché si parte subito con il botto con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Tra i due c’è di nuovo aria di tempesta, in quanto lui non ha affatto apprezzato che lei abbia fatto dei complimenti ad Antonio, il nuovo concorrente entrato nella casa più spiata d’Italia, e l’ha accusata di essere una ragazza facile per aver ballato di fronte ad altri concorrenti.

Nella casa più spiata d’Italia l’atteggiamento di lui non è affatto piaciuto e nelle scorse ore ha minacciato di abbandonare il programma a causa di quanto è accaduto.

Scoppia il bacio gate: Delia Duran e Barù si sono baciati al GF Vip?

Nelle scorse ore però è scattato il bacio gate. Il tutto è iniziato da alcune confidenze di Barù, che ha confidato di aver fatto un sogno bollente su Delia Duran e di iniziare una storia all’amore libero proprio con lei ed altri componenti nella casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE: “Non provo nulla”: due di picche al Grande Fratello Vip, la reazione

La voce ovviamente si è sparsa subito tra i concorrenti e Jessica Selassié non ha affatto apprezzato. In particolar modo quando Gianluca ha riferito a Soleil di aver visto i due baciarsi durante un ballo e quest’ultima ha poi rigirato la frittata ad Antonio che lo ha detto alla Princess che è andata su tutte le furie.

Delia non ha negato di provare una certa attrazione per il nipote di Costantino della Gherardesca, ma sapendo quanto Jessica sia presa da lui non vuole in alcun modo avvicinarsi e nega questo fantomatico bacio. Barù, nel venire a conoscenza del gossip, ha negato tutto chiedendo che abbia messo in giro questa voce e Gianluca incolpa Antonio, il concorrente con cui ha fatto il suo ingresso nel programma.

LEGGI ANCHE: Katia Ricciarelli, il dramma raccontato in diretta: “Non c’è più con la testa”

La parola passa ad Alfonso Signorini che è pronto a rivelare tutte le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questa sera. Il conduttore ha rivelato che si partirà proprio dal bacio gate, ma ci saranno anche sorprese per i concorrenti. In particolar modo per Nathaly Caldonazzo che avrà modo di rivedere sua figlia.