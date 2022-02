Lulù Selassiè sbotta al GF Vip: “Ora basta, mi sono rotta i cog*ioni”

Lulù Selassiè non ci sta più e sbotta al Grande Fratello Vip 2021. L’amaro sfogo: “Ora basta, mi sono rotta i cog*ioni”.

Lulù Selassiè non ci sta più e, di fronte al duro attacco rivolto da Katia Ricciarelli prima a Manila Nazzaro e poi a Miriana Trevisan, ha detto basta. La principessa etiope, legatissima all’ex ragazza di Non è la Rai e all’ex Miss Italia, di fronte alle parole dette dalla Ricciarelli nei loro confronti, si è lasciata andare ad un amaro sfogo ricordando tutte le offese ricevute nei mesi precedenti dalla Ricciarelli.

Lulù Selassiè, durante il momento delle nomination palesi a cui lei e Delia Duran non hanno partecipato essendo già finaliste e avendo così il diritto di nominare nel segreto del confessionale, si è lasciata andare ad uno sfogo contro Katia Ricciarelli dimostrando di non aver dimenticato neanche una parola delle cose dette dalla cantante lirica nei suoi confronti e di aver messo tutto da parte vedendo sempre il bene delle persone.

Lulù Selassiè, duro sfogo su Karia Ricciarelli: “Ha detto cose gravi anche su di me”

Lulù Selassiè ripercorre gli ultimi mesi nella casa del Grande Fratello Vip in pochi minuti di conversazione con Delia Duran dimostrando una grande lucidità come aveva svelato il fidanzato Manuel Bortuzzo durante una diretta.

“Sono contenta che c’è Manu fuori che è il mio amore” – ha esordito Lulù consapevole di avere così una persona fuori pronta a difenderla sempre. “Ad inizio gennaio lei (Katia Ricciarelli ndr) aveva detto delle cose razziste su di me e ha detto ‘come fa Manuel a stare con una cosi’. Una così come? Come sono io? Cosa ho io di sbagliato? Sono una ragazza normale. anzi fortunatamente grazie alla mia famiglia ho tanti valori”, ha detto la principessa etiope.

Lulù, inoltre, commentando il duro scontro avvenuto in diretta tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, ha aggiunto: “Non è giusto.. Miriana è una persona buona, non si fa così, dire queste parole, anche le parole che ha detto a me, noi andiamo oltre perché siamo buone e invece sbagliamo.. perché poi piangiamo sempre. Katia non deve usare queste parole”.

Katia Ricciarelli, al termine della puntata, notando la freddezza di Lulù nei suoi confronti, ha chiesto il motivo a Jessica Selassiè. “Chiedilo a lei”, è stata la risposta di Jessica. “L’ho fatto. Ha detto che è rimasta male per le parole dette a Miriana e Manila. Dovrebbe restarci male anche per le offese fatte a me”, ha puntualizzato la cantante lirica. “Lei è molto legata a Manila e Miriana”, ha concluso Jessica.