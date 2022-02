Ilary Blasi rompe il silenzio: la verità sulla presunta crisi con Totti sui social

Ilary Blasi rompe il silenzio dopo i rumors sulle presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti: il gesto sui social.

Ilary Blasi rompe il silenzio con una storia pubblicata su Instagram dopo i rumors sulla presenta crisi matrimoniale con Francesco Totti. Sposati dal 2005, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 che tornerà in onda dal 21 marzo e l’ex capitano della Roma, hanno formato una splendida famiglia con la nascita di Christian, Chanel e Isabel. Una storia d’amore bellissima e che ha fatto sognare il pubblico sin dall’inizio.

Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata da Dagospia, Ilary Blasi e Francesco Totti starebbero attraversando una profonda crisi dopo anni di matrimonio. Tra i due coniugi la situazione non sarebbe delle più rosee e l’ultimo litigio sarebbe scoppiato durante una gita in famiglia al lago di Castelgandolfo. Dopo la diffusione della notizia sul web, la coppia ha preferito il silenzio, almeno fino ad oggi.

Ilary Blasi e il gesto social: una risposta al gossip sulla presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti?

Se Francesco Totti è in silenzio sui social e ha preferito non commentare il gossip sulla sua vita privata, Ilary Blasi ha rotto il silenzio condividendo una breve storia sul suo profilo Instagram. Nessun riferimento diretto ai rumors sulla crisi con Totti, ma un gesto che potrebbe essere interpretato come una risposta indiretta al gossip delle ultime ore.

Ilary ha pubblicato un breve video in cui fa la linguaccia come vedete nella foto qui in alto. Un modo per rispondere a tutti i rumors? Sul web, le indiscrezioni sui motivi che avrebbero causato la presunta crisi matrimoniale tra la conduttrice e l’ex calciatore si stanno moltiplicando. La coppia, tuttavia, almeno per ora, preferisce non commentare. Pur essendo presente su Instagram, infatti, Ilary preferisce concentrarsi sul lavoro.

Tralasciando le voci di gossip che l’hanno travolta, la Blasi è concentratissima sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che condurrà per la seconda volta consecutiva. Al suo fianco dovrebbe esserci Alvin come inviato al posto di Massimiliano Rosolino mentre per quanto riguarda il cast dei concorrenti dovrebbero esserci anche delle coppie, sia di innamorati che di parenti. Pare, infatti, che in Honduras dovrebbero sbarcare anche Jeremias e Gustavo Rodriguez ovvero il fratello e il padre di Belen e Cecilia Rodriguez, entrambe ex naufraghe così come Jeremias.