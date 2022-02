Maelle compie 13 anni: gli splendidi auguri di mamma Antonella Clerici

Maelle, la figlia di Antonella Clerici ed Eddy Martens, compie 13 anni: gli splendidi auguri della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sui social e in diretta.

Antonella Clerici fa gli auguri di buon compleanno alla figlia Maelle, l’amore più grande della sua vita che oggi, lunedì 21 febbraio, compie 13 anni. Quello di mamma Antonella verso la sua bambina è un amore unico e incondizionato. Dopo averla desiderata tanto, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, tredici anni fa, ha realizzato il suo sogno stringendo tra le braccia la piccola Maelle, frutto del suo amore, oggi finito, con Eddy Mertens.

La nascita di Maelle ha cambiato per sempre la vita di Antonella Clerici che trascorre tutto il tempo libero che ha a disposizione con la figlia condividendo con lei la passione per la cucina.

Maelle, la figlia di Antonella Clerici compie 13 anni: gli auguri della conduttrice emozionano tutti

Maelle è diventata una piccola donna di cui mamma Antonella è estremamente orgogliosa. Responsabile, intelligente, determinata e coraggiosa, Maelle ama intensamente gli animali esattamente come la mamma e come potete vedere dalla foto in alto. Dopo essere cresciuta con Oliver, lo splendido Labrador a cui la Clerici ha detto addio qualche anno fa, da un po’ di tempo, Maelle condivide le sue giornate con Simba.

Nel giorno del tredicesimo compleanno della sua Maelle, la Clerici ha così scelto una foto in cui la figlia abbraccia teneramente Simba.

LEGGI ANCHE —>MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI: NUOVO COLPO DI SCENA DOPO LA SEPARAZIONE

“Amore mio oggi compi 13 anni…sei una ragazza speciale, sensibile, ironica, adorabile. Vorrei poter fermare il tempo x tenerti stretta ma amo vederti crescere e intraprendere nuove strade lasciandoti libera di esprimerti e vigilando da lontano. Sono fiera di te e ti voglio un bene immenso, l’amore della mamma. Auguri”, ha scritto mamma Antonella.

LEGGI ANCHE —> BELEN RODRIGUEZ: “ORA PARLO IO. ECCO PERCHÈ È FINITA CON SPINALBESE”

Di Maelle, la Clerici ha parlato così lo scorso dicembre in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente: “Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione, non ama mostrarsi. E’ alta un metro e 70, adora cucinare e ora che è nella fase preadolescenza, è alla ricerca della sua piccola indipendenza. A volte dice: ‘Mamma, vado alle giostre’. Poi la vedo uscire di casa e mi rendo conto di quanto sia diventata grande. Sai cosa mi rende orgogliosa? Quando i professori di scuola mi dicono che è una bambina gentile, predisposta a tendere la mano a chi è in difficoltà”.