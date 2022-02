Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: nuovo colpo di scena dopo la separazione

By

Continua a tenere banco la clamorosa separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: emerge un nuovo particolare retroscena: le ultime

La clamorosa separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata come un fulmine a ciel sereno. I fan della nota presentatrice non se l’aspettavano, visto che il suo matrimonio col facoltoso imprenditore sembrava una vera e propria favola d’amore. Invece la crisi non ha lasciato scampo alla coppia, che si è separata con tanto di annuncio all’agenzia di stampa “Ansa”.

Ci sono stati strascichi, con le inevitabili conseguenze che in questi casi non mancano mai. Ma non mancano neanche alcuni risvolti particolari: ad esempio, come si legge su “Il Fatto Quotidiano”, Tomaso Trussardi avrebbe smesso di seguire gli account social di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Una doppia mossa che sarebbe arrivata dopo il bacio tra la presentatrice ed Eros Ramazzotti, suo primo marito e padre di Aurora.

Tomaso Trussardi furioso: il clamoroso gesto contro Michelle Hunziker

Alcuni giorni fa Trussardi non aveva risparmiato un serie di critiche al cantautore, che a suo dire si era intromesso nella relazione sua e della moglie con alcuni commenti non graditi. Trussardi, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva definito scorretto il comportamento di Eros.

“Ha detto di volerla aiutare a superare la negatività – disse l’imprenditore – ma secondo me doveva esserci in altri momenti. Preferisco che ognuno sia al suo posto, aveva già mancato di rispetto a me a tutta la mia famiglia”.

L’occasione fu una battuta detto nello show di Pio e Amedeo: “A letto con me non rideva”, disse Eros rispondendo alla domanda sul perché Michelle Hunziker fosse sempre così allegra e sorridente.