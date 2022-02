Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, bacio e sguardi complici in tv: la reazione di Aurora conquista tutti

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono baciati durante la messa in onda di Michelle Impossibile e non è mancata, durante la trasmissione, la reazione della loro unica figlia Aurora.

Eros Ramazzotti è stato ospite ieri sera del one woman show della sua ex moglie Michelle Hunziker. La sua ospitata, inutile negarlo, ha fatto sognare migliaia di telespettatori in quanto i due non comparivano insieme da numerosi anni e nonostante sia trascorso molto tempo dalla loro storia, in molti continuano a sognare in un loro ritorno di fiamma.

Per questo motivo quando ieri sera è stato trasmesso il loro bacio, il pubblico della rete è letteralmente impazzito di fronte a questa scena, sperando che tra i due ci sia molto di più di un semplice sketch mandato in onda. Oltre alle varie e disperate reazioni dei telespettatori, non è mancata anche quella dell’unica figlia avuta dalla coppia.

Ovviamente stiamo parlando di Aurora Ramazzotti che durante la messa in onda di questo magico momento non poteva non esprimere la propria riunione.

Aurora Ramazzotti commenta il bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti, che tra l’altro anche lei ha preso parte al progetto presentando qualcosa di assolutamente inedito ed innovativo per il piccolo schermo degli italiani (ci riferiamo al roast, momento in cui gli ospiti possono fare un discorso, non proprio ricco di bei complimenti, al protagonista della serata, non poteva non esprimersi su quanto mandato in onda considerando che la riguarda in prima persona visto che Michelle ed Eros sono i suoi genitori.

Così, sul proprio profilo Instagram, precisamente nelle stories, che hanno una durata di 24 ore, la figlia d’arte ha deciso di dire la sua in merito alla scena che ha fatto sognare milioni di italiani che sperano ancora in un ritorno di fiamma per una delle coppie artistiche più amate del mondo dello spettacolo nostrano.

“Che bello!” ha scritto entusiasta la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, non potendo nascondere una certa gioia di fronte a quanto trasmesso. Dopo di tutto lo ha capito anche il pubblico che il nuovo one woman show di canale 5 sarebbe stato un tripudio di emozioni e ieri sera ci è stato dato, forse, soltanto un piccolo assaggio di quello che ci dobbiamo aspettare da questo avvincente progetto.

Aurora Ramazzotti ha commentato il bacio tra Michelle ed Eros e proprio come noi si è lasciata trasportare dalle emozioni che i suoi genitori hanno scelto di donare al pubblico del piccolo schermo.