Katia Ricciarelli ancora contro Lulù Selassiè in vista del verdetto del televoto per la finale del GF Vip. Manuel Bortuzzo risponde.

Katia Ricciarelli ancora contro Lulù Selassiè. La cantante lirica, in vista della finale, non riesce a concepire che la principessa etiope possa essere una delle finaliste. A poche ore dalla puntata del Grande Fratello vip 2021 in onda questa sera durante la quale Alfonso Signorini svelerà chi, tra Lulù, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge è stata scelta dal pubblico come seconda finalista, ha lanciato ancora una frecciatina a Lulù con il sostegno di Soleil Sorge.

Dopo la puntata di lunedì scorso al termine della quale, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno candidato Lulù, Katia e Soleil al televoto per la finale, la Ricciarelli e la Sorge hanno parlato spesso della Selassiè lanciandole delle frecciatine.

Lulù, dal canto suo, si è limitata a godersi l’orso gigante che le ha regalato il fidanzato Manuel per San Valentino e a divertirsi facendo la radio insieme a Barù, Antonio Medugno e Alessandro Basciano. Oggi, però, a poche ore dall’esito del televoto, Manuel Bortuzzo ha deciso di rispondere alla Ricciarelli, seppur indirettamente.

GF Vip: Katia Ricciarelli al veleno su Lulù, il fidanzato Manuel Bortuzzo risponde

La giornata nella casa del Grande Fratello Vip 2021, nel giorno della messa in onda della nuova puntata, è iniziata presto per alcuni concorrenti. In veranda, in particolare, si sono ritrovati Katia, Soleil e Davide Silvestri. L’argomento della conversazione è stato il televoto tra la Ricciarelli, la Sorge e la Selassiè.

“Ci vai tu in finale, vedrai“, dice Katia rivolgendosi a Soleil. “Spero solo che non ci vada quella lì (Lulù Selassiè ndr)”, sussurra ancora la Ricciarelli. “Nel suo percorso non ha fatto niente nè di artistico, nè per la casa nè per nessuno”, ha aggiunto Katia trovando l’approvazione di Soleil mentre Davide Silvestri si è limitato ad ascoltare.

Video motivazionale per farvi FUORI, FILARE a salvare LULÙ

Lei non può non essere la finalista, LEI DEVE.

GO GO GO #gfvip #fairyLu #jessvip #jerupic.twitter.com/W1BKntzP3V — Medusa~MutirãoFicaLulù (@FaTinaameta) February 17, 2022

LEGGI ANCHE —> Squalifica inevitabile al GF Vip? Quello che è accaduto in bagno è gravissimo

A rispondere al desiderio di Katia Ricciarelli è stato Manuel Bortuzzo. Il fidanzato di Lulù Selassiè per la quale ha anche fatto un tatuaggio, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha lanciato a sua volta una frecciatina alla Ricciarelli, ma anche a Soleil.

LEGGI ANCHE —> Colpo di scena al GF Vip: in casa arriva una lettera inedita che stende tutti

“La mandiamo o no in finale? Daje. Votiamo ancora oggi Lulù”, ha scritto Manuel che, pur avendo tanta voglia di riabbracciare la fidanzata, vorrebbe vederla in finale. Un modo indiretto quello scelto da Bortuzzo per rispondere a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge che, già ieri, avevano parlato di Lulù non in termini positivissimi.

“Kabir ha detto una cosa, è un cartone animato insomma. Non c’è niente di vero in questa ragazza. Dalle lentiggini, quei cosi in testa, la borsetta. Tiri via tutto e non c’è più niente.La cosa che mi dispiace e mi meraviglia è la reazione di lui (Manuel Bortuzzo, il fidanzato di Lulù ndr) che prima era…poi improvvisamente si è aperto un mondo“, aveva detto la Ricciarelli.

LEGGI ANCHE —> GF Vip daytime 16/2/22, forti accuse nella Casa. La gieffina insinua: “E’ un serpente!”

“Ogni volta che Lulù ha dato il peggio di sé hanno sempre cercato di comprenderla. Ti ricordi le parole pesanti che ha detto su tematiche sociali e fuori luogo? Gli scleri allucinanti. Tutto questo l’hanno fatto passare come “ma è perché le manca Manuel“, ha aggiunto Soleil.