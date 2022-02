Squalifica inevitabile al GF Vip? Quello che è accaduto in bagno è gravissimo

Al GF Vip per i due concorrenti potrebbe esserci una squalifica inevitabile. Quello che è successo in bagno non può passare inosservato.

Al GF Vip nulla passa inosservato. I vippopni che scelgono di mettersi alla prova nella casa più spiata d’Italia sanno benissimo a che cosa vanno incontro. Durante il corso della loro esperienza all’interno del reality show di canale 5 non esistono segreti ed ogni loro esperienza viene mostrata apertamente.

Durante il corso di questi anni molti hanno provato ad evadere le telecamere e l’uso dei microfoni, ma sono sempre stati severamente rimproverati ed avvisati che se lo avessero fatto ancora una volta sarebbero andati incontro ad una squalifica immediata. Ai concorrenti viene anche precisato che è vietato loro andare in bagno in coppia, in quanto è l’unico luogo della casa in cui non ci sono le telecamere e quando questo succede solitamente si va incontro ad una punizione esemplare.

Per questo motivo gli utenti della rete si aspettano che Alex Belli e Delia Duran vengano puniti al GF Vip per aver infranto il regolamento.

Delia Duran e Alex Belli a rischio squalifica al GF Vip? Il gesto non passa inosservato

Alex Belli, dopo essere stato squalificato per aver violato le distanze di sicurezza proprio con sua moglie, è tornato nella casa del Grande Fratello Vip per provare a riconquistarla e nelle scorse ore si sta concentrando unicamente su di lei. La produzione ha dato loro di poter passare qualche momento lontano dagli occhi indiscreti dei loro compagni di viaggio, ma questo sembrerebbe non essere bastato.

L’ex stella di Centovetrine, infatti, come è possibile vedere dal video incorporato poco più in basso a questo articolo, ha portato con sé Delia Duran in bagno. I due sono stati chiusi in quella stanza per qualche minuti lontano dagli occhi delle telecamere. Inoltre, giusto per non farsi mancare nulla, hanno eluso i microfoni rendendo così impossibile poter capire o dedurre che cos’è successo in quegli istanti.

Ai fedeli sostenitori del programma ovviamente tutto questo non è affatto piaciuto e sui social hanno già chiesto a gran voce che vengano presi seri provvedimenti a riguardo, in quanto Alex avrebbe potuto informare la sua dolce metà di come stanno andando le cose nel mondo esterno e dell’indice di gradimento dei telespettatori. Se così fosse, sarebbe un’altra grave violazione del regolamento.

Delia Duran e Alex Belli saranno puniti dagli autori oppure tutto questo passerà in sordina? Non ci resta che attendere la diretta con Alfonso Signorini per saperne di più.