Royal Family: Kate contro Camilla, c’è aria di guerra?

Le vicende legate alla Royal Family britannica diventano sempre più infuocate. È in corso una diatriba tra Kate Middleton e Camilla Shand? Ecco tutti i dettagli

La Royal Family inglese appassiona da sempre milioni di persone, non nel Regno Unito. Le vicende della monarchia britannica attirano da decenni le attenzioni dei media di tutto il mondo. Anche nel nostro paese, infatti, esistono diversi contenitori televisivi e radiofonici, specialmente nelle ore pomeridiane, che dedicano alcune ore alla famiglia dei Windsor. In copertina, già da qualche anno, ci sono sempre Harry e Meghan ma non sono gli unici in grado di scandalizzare il pubblico.

I Sussex hanno scandalizzato il mondo intero quando hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. I due oggi vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova nella lussuosa zona di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma i Duchi di Sussex non sono i protagonisti della vicenda di oggi.

Pare che ci siano due donne all’interno della Royal Family in piena guerra: si tratta di Kate Middleton, moglie del Principe William, e Camilla Shand, moglie del Principe Carlo. Entrambe saranno regine un giorno e pare che la loro rivalità sia talmente accesa da coinvolgere anche i sostenitori di entrambe. Sul web si è scatenata una vera e propria diatriba che ha coinvolto migliaia di persone. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa clamorosa vicenda.

Kate e Camilla in guerra? Ecco la verità

La Regina Elisabetta ha annunciato al mondo che Camilla Shand sarà Regina Consorte quando il Principe Carlo occuperà il trono d’Inghilterra. Questa notizia ha scatenato numerose polemiche tra i sostenitori di Kate Middleton e quelli di Camilla. Da anni si parla di una possibile rinuncia al trono da parte di Carlo per favorire l’ascesa del suo primogenito William.

Secondo tutti i sondaggi dell’ultimo periodo, il popolo britannico accoglierebbe con estremo favore un’abdicazione da parte dell’ex marito di Diana. Non tutti stimano Camilla Shand e vorrebbero evitare di vederla diventare regina. Ma dovranno rassegnarsi perché Elisabetta II ha già deciso: Camilla sarà Regina Consorte e questo vuol dire che Carlo non rinuncerà al trono. William e Kate dovranno aspettare fino alla morte del primogenito della Regina Elisabetta.

La maggior parte della popolazione inglese sostiene che Catherine Middleton debba diventare regina alla morte di Elisabetta II. Per questo motivo, il web ha accolto le proteste di migliaia di persone ma Sua Maestà è irremovibile: “Il mio desiderio è che, quando verrà il momento, Camilla sia riconosciuta come Regina Consorte”. Parole inequivocabili, i fan di Kate e William dovranno farsene una ragione.