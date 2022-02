Royal Family: Harry, Meghan e la misteriosa uscita a quattro

Harry e Meghan hanno avuto un incontro segreto con una delle coppie più famose del mondo. Di chi si tratta e perché è stato nascosto tutto?

Harry e Meghan sono una delle coppie più cliccate sul web. I Sussex attirano le attenzioni di tutti i media da diversi anni perché si tratta di una coppia molto particolare. Lui è un Principe, proveniente dalla rigida vita di corte, lei è un’attrice statunitense, molto famosa grazie alla serie tv Suits. Nei primi tempi furono in tanti all’interno della Royal Family a tifare per una veloce rottura.

Ma non è stato così. Anzi, i due sono riusciti addirittura ad aumentare la propria fama con il trascorrere degli anni. Circa due anni fa, i Duchi di Sussex hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, hanno optato per gli Stati Uniti d’America. Oggi vivono nella Contea di Santa Barbara, in California, in una villa situata nella zona di Montecito.

È proprio in questa villa che sarebbe avvenuto recentemente un incontro con un’altra coppia divenuta molto famosa nell’ultimo periodo. L’indiscrezione arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America ed i motivi dell’incontro, che i Sussex hanno provato fino alla fine a tenere nascosto, sono molto curiosi. Scopriamo insieme chi ha cenato insieme ad Harry e Meghan ultimamente e perché c’è stato questo incontro.

Harry e Meghan e l’incontro con Tom Holland e Zendaya

Meghan Markle e suo marito Harry hanno incontrato qualche giorno fa Tom Holland e Zendaya. Si tratta dei protagonisti di un film che ha ottenuto un enorme successo nelle sale cinematografiche, Spider-Man: No Way Home. Ma perché i Sussex avrebbero chiesto aiuto all’Uomo Ragno? Pare che tutto sia legato al contratto di Harry e Meghan con il colosso musicale Spotify.

Dopo il podcast pubblicato da novax Joy Rogen, diversi artisti hanno chiesto a Spotify la rescissione contrattuale o l’allontanamento del comico. Anche i Sussex sono della stessa idea, anche perché sono stati in questi mesi tra i principali promotori della campagna di vaccinazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati del mondo. Il Daily Mail ha svelato il motivo dell’incontro tra Harry, Meghan, Tom Holland e Zendaya.

Sono soltanto dei semplici appassionati del personaggio della Marvel o c’è altro? Pare che i Sussex vogliano rimediare al flop del loro primo podcast su Spotify invitando personaggi attualmente in voga. E chi meglio di una coppia che ha incassato quasi due miliardi di dollari al botteghino? Meghan conosce bene le dinamiche di Hollywood, è probabile che Tom Holland e Zendaya diventino ospiti fissi in occasione dei prossimi podcast. E stavolta sarà sicuramente un grande successo.