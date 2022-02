Test personalità: quale dei due volti è il più felice? A o B?

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Avrai sicuramente notato due volti: qual è il più felice secondo te, A o B? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando del tuo istinto personale, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

A: se hai scelto il volto di sinistra, vuol dire che è proprio l’emisfero mancino del tuo cervello a prendere il sopravvento. Questo vuol dire che sei una persona particolarmente razionale. Preferisci valutare bene ogni dettaglio prima di prendere una decisione importante. Sei un eccellente comunicatore e riesci a restare freddo quando devi risolvere un problema. Una volta prese in considerazione tutte le opzioni, tu scegli la migliore e quasi sempre hai ragione.

B: se hai scelto il volto di destra, vuol dire che l’emisfero destro del tuo cervello è quello che utilizzi di più nella tua vita. Sei portato per le materie umanistiche, riesci ad emozionarti facilmente. Anche una vecchietta che attraversa il marciapiede da sola ti commuove! Sei istintivo, a volte non ragioni prima di prendere una decisione ma a te non interessa. Sei disposto anche a sbagliare pur di seguire il tuo istinto.

Ovviamente nessuno dei due volti è più felice dell’altro. I volti sono speculari, quindi hanno la stessa espressione. Dipende da quale emisfero del tuo cervello ha preso il comando quando hai visto l’immagine del test.

Leggi anche – Test: dimmi dove metti l’anello e scopri la tua vera personalità

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale volto hai scelto? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.