Ammirate il firmamento, perché i segni zodiacali vivranno una giornata pazzesca! Le stelle sono meravigliose, ma alcuni moti metteranno nei guai i nostri amici dell’Oroscopo di Instanews. Il motivo? Accade tutto oggi! Avete già visto come siete posizionati nella classifica? Fate parte dei fortunati o no?

La bellezza sta proprio nel saper guardare ciò che l’unicità della natura ci mostra, perché niente è scontato, soprattutto nulla è uguale allo spettacolo del nostro amato cielo. Anche se tutto va male, il cielo è sempre sopra di noi, nulla può andare storto! Così, nell’incanto del momento, gli amanti dell’Oroscopo di oggi, si lasciano affascinare da alcuni movimenti astrali. Mercurio sarà il grande protagonista in questa fase del mese di febbraio!

Sorridete al cielo, perché non esiste niente di meglio! La bellezza del firmamento è lì pronta ad essere ammirata solo da chi sa davvero osservarla. La natura non è per tutti, perché la maggior parte delle persone non si ferma mai ad interrogare le stelle. Nell’Oroscopo di oggi niente sarà lasciato al caso, perché Mercurio regna sovrano.

Diciamo che lo farà lentamente, dilazionandosi per tutto il periodo in corso. L’atmosfera è ottimista, diretta al raggiungimento dei sogni, specialmente per chi ha lottato nel mese di gennaio e adesso si sente determinato a fare una rivoluzione nella propria vita.

Mercurio sta stravolgendo tutto. Il cambiamento è partito proprio dal rientro nel moto diretto, uscendo definitivamente da quello retrogrado. Quindi, ha riacquistato velocità e dinamicità, condizione che genera nei segni la volontà di fare ancora più luce su questioni del passato.

La situazione diventerà ancora più intensa proprio quando ci sarà prima del weekend, la Congiunzione con Plutone. L’evento in questione pone in essere la situazione ottimale per mettere i segni alla prova e fare finalmente quel salto di livello che li conduce ad una crescita spirituale sia personale che nel rapporto con gli altri.

Ascoltate gli Astri perché verità nascoste salteranno fuori! Preparatevi agli eventi cari amici dello Zodiaco. Ecco come affronteranno la situazione i 3 segni più fortunati e i 3 sfortunati.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo di oggi, 8 febbraio 2022: il Capricorno regna e il Leone affonda!

Arriva una top three incredibile, la Bilancia è in testa!

Riprendono aria queste tre Case Celesti, formando un triade pronta a mangiarsi il mondo e tutte le avversità in arrivo. Niente potrà toccarli, perché dopo aver raggiunto la serenità interiore, le avversità saranno soltanto delle formiche insignificanti. Bilancia, Ariete e Scorpione sono sul podio, e canalizzeranno al meglio le energie dei loro elementi naturali, rispettivamente: aria, fuoco e acqua. Se sei della Vergine consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo di oggi, 7 febbraio 2022: Sei del Sagittario o della Vergine?

La rimonta delle Bilancia era più che aspettata, il motivo? Non ha fatto che penare tra una difficoltà e l’altra, sia in amore che al lavoro. Adesso, grazie a Mercurio tornato sulla retta via, ha riacquistato lucidità mentale. Speriamo che sarà lo stesso con la Congiunzione con Plutone. In ogni caso nuove rivelazioni sono in arrivo per il segno più curioso e socievole dello Zodiaco, ma bisogna fare attenzione a non farsi prendere dal panico, perché c’è sempre una soluzione a tutto. Consigli: metti in pratica il tuo spirito di adattamento verso nuovi progetti, e in amore lascia andare ciò che non puoi controllare.

Che dire dell’Ariete? Le stelle non abbandonano mai il guerriero dello Zodiaco. Sei stato ultimo in classifica, a soffrire per tutto quello che ti è accaduto. Te ne sei lamentato e ci sei stato male, ma hai canalizzato il tuo fuoco interiore, mai spento verso i tuoi obiettivi, ed è proprio questo che ti rende il migliore ad affrontare le angherie del mondo. Mercurio in moto diretto e Plutone in seguito, ti faranno capire ancora di più che hai nuove possibilità di crescita, devi solo abbracciarle. Consigli: nuove opportunità al lavoro, leva l’orgoglio, hai armi più forte e questo ti rende debole.

Bellissimo il cielo dello Scorpione, guai a chi gli leva la pace oggi. Il segno più velenoso dello Zodiaco è stanco di stare alla mercé di chi fa finta di essergli amico. Perché se proprio vi siete fatti un nemico, è proprio lui quello che vi farà pentire di esservi presi gioco di lui. Specialmente in amore dopo il periodo di stanchezza emotiva passato. Mercurio e Plutone insieme ti renderanno chiaro il quadro in arrivo, sei sempre un passo avanti agli altri, sfruttalo. Consigli: segui i tuoi sogni, gli altri non devono avere alcun peso con giudizi inappropriati.

Oroscopo: per il Sagittario e altri due, è la resa dei conti!

Niente da fare per questi tre: sono in rotta di collisione! Toro, Pesci e Sagittario in testa tra i malcapitati di oggi. Come affrontare una situazione in cui continua a mancare chiarezza? Neanche Mercurio diretto vi può aiutare, forse sarà la Congiunzione con Plutone a garantire delle condizioni ottimali per la ripresa. Terra, acqua e fuoco, i vostri elementi sono attivi. Se sei del Capricorno consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo della Domenica: 6 febbraio 2022, che rinascita per il Sagittario, e non solo!

Prendiamo il Toro per la corna, perché altrimenti non si riprende più! Tra i più sfortunati, è vero, ma non è sempre colpa del cielo. Perché sei pur sempre padrone del tuo destino, quindi tocca a te rivoluzionare a tuo favore una condizione che ti devasta. Inoltre, la situazione degenera proprio perché amore e lavoro sono connessi. La frustrazione e la precarietà professionale si riverserà nelle relazioni, ma anche nel modo di vivere i sentimenti per i single. Consigli: con Mercurio e il potere del pensiero fai chiarezza, e smettila di vivere di illusioni, devi agire per il tuo bene e per quello di chi ami.

Passiamo ai mitici Pesci, siete un universo tutto da scoprire. Non esiste etichetta che possa definirvi: siete tutto o niente. La verità è che questa visione globale e mistica che vi è propria, non vi permette di fare luce su alcune incomprensioni, e questo vi sta decisamente facendo cadere in una profonda tristezza. In amore avete perso fiducia in voi stessi, sarà colpa di un cattivo investimento? Al lavoro sarete meno creativi. Consigli: riacquistate la vostra essenza, parlate con un vecchio amico, saprà ascoltarvi. Mercurio vi darà potere mentale, quello che vi serve per non considerare le critiche gratuite, non tutti vogliono il vostro bene.

Infine, ma non meno importante, c’è l’ottimista che ha perso la direzione nella quale scagliare la propria freccia fortunata. Si tratta dell’arciere dello Zodiaco, il Sagittario! Sei una pezza, forse a causa anche di alcuni rapporti che hanno generato delle incomprensioni. Non sempre è colpa tua e della tua superficialità, ma pondera bene sia al lavoro che nella sfera dei sentimenti, che non tutto è sempre chiaro al primo impatto. Consigli: cerca di non esplodere, perché le tue emozioni scoppieranno, e fidati chi ti ama potrebbe soffrire in modo irreversibile.