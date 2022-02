Lulù Selassiè asfalta Alessandro e Sophie: “Non parlate mai più di Manuel”

Lulù Selassiè perde la pazienza e asfalta Alessandro Basciano e Sophie Codegoni difendendo a spada tratta il suo amore con Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè tira fuori gli artigli con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni difendendo a spada tratta la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Tutto è accaduto quando Nathaly Caldonazzo ha riferito a Lulù di una conversazione avuta con Alessandro nel corso della quale lo ha invitato a prendere esempio da Manuel Bortuzzo per gestire la sua storia con Sophie Codegoni.

Di fronte al consiglio di Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano ha perso le staffe parlando dell’inizio della storia d’amore tra Manuel e Lulù quando i due non avevano trovato ancora un equilibrio allontanandosi per poi riavvicinarsi. Lulù, dopo averlo saputo, ha affrontato immediatamente Alessandro Basciano prima e Sophie Codegoni.

Lulù Selassiè difende Manuel Bortuzzo e attacca Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 2021

Parlando della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo con Nathaly Caldonazzo, Lulù ha detto: “Lui mi protegge, mi valorizza, non si permette di insultare una donna. Anche quando litigavamo, non lo facevamo mai in modo pesante”. “Ieri Alessandro mi ha detto che all’inizio voi litigavate così”, ha svelato la Caldonazzo. “Caz*ate. Già altri giorni lo diceva e l’ho fermato. Noi abbiamo litigato due volte e sono le volte in cui ci siamo lasciati. Lui non mi ha mai insultata. Manuel è un signore”, ha puntualizzato Lulù.

La Caldonazzo ha così ricordato il periodo in cui Manuel non voleva essere baciato. Lulù le ha così spiegato che Manuel lo faceva perchè, avendo capito di essersi innamorato, aveva paura e tentava di allontanarla.

Quando poi è arrivato Alessandro Basciano ribadendo che, per i primi tre mesi, non ha fatto altro che litigare con Manuel ricevendo da quest’ultimo insulti, Lulù ha prima chiesto l’intervento di Sophie e, successivamente, quando la Codegoni ha confermato le parole di Basciano, non ci ha visto più. “Non parlate di me e di lui, e per giustificare le vostre discussioni non potete attaccarvi a me e Manuel perchè se ci stava Manuel qui vi mandava a quel paese. Non parlate di lui perchè non c’è e non può neanche difendersi. Lui non mi ha mai permesso di insultarmi”, ha aggiunto Lulù.

Lulù, inoltre, ha anche difeso Antonio Medugno che ha litigato con Alessandro Basciano esortando quest’ultimo ad essere più sensibile nei confronti del napoletano che ha avuto diversi problemi alimentari in passato. “Io ho avuto problemi seri, non cac*te“, ha detto Basciano. “I problemi alimentari non sono caz*ate perchè li ho avuti anch’io”, ha concluso Lulù che ha poi preferito chiudere la discussione.