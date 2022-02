Lite furiosa tra i due “boni” del Grande Fratello Vip: volano parole forti

By

Volano parole forti al Grande Fratello Vip: lite furiosa tra i due “boni” della Casa

Poco più di dieci giorni fa, sono entrati nella Casa più spiata d’Italia due nuovi ingressi bomba. Sono due giovani ragazzi: Antonio Medugno, tiktoker e modello, e il personal trainer Gianluca Costantino.

Quest’ultimo è il migliore amico di Alessandro Basciano, anche lui dentro la Casa del Grande Fratello Vip, e i tre ragazzi sono divenuti presto amici.

Durante le nomination della puntata del 7 febbraio, però, succede l’impensabile. I due “boni” e nuovi ingressi litigano furiosamente durante il blocco pubblicitario.

Volano parole forti e la situazione è chiara.

Scopriamo insieme cosa si sono detti Antonio e Gianluca al Grande Fratello Vip

Lite furiosa tra Antonio e Gianluca: parole forti al Grande Fratello Vip

Antonio e Gianluca sono entrati insieme nella Casa del Grande Fratello Vip e dal primo momento hanno sempre seguito l’uno le orme dell’altro. Si sono conosciuti, aperti e hanno stretto un legame forte.

Durante le nomination, però, Costantino nomina l’amico per l’eliminazione e quest’ultimo rimane pietrificato.

Dopo che Gianluca è andato a spiegare le sue motivazione al gieffino, questo esplode e ha inizio una lite furiosa.

Antonio non si spiega proprio perché quello che considerava un amico l’ha nominato voltandogli le spalle.

“Io son il più facilmente nominabile. E’ più facile per te. Hai avuto paura di nominare chi sta qua da più tempo. Mi ha nominato Alessandro, mi ha nominato Davide, nomino pure io e risolviamo” dice palesemente innervosito e deluso Antonio.

“Io entro con un rapporto che ho con lui (Gianluca, ndr) e la carta di Gianluca non la vedo proprio. Tre, quattro, cinque, dieci voti, ma non la vedo la carta di Gianluca, mamma mia” continua il tiktoker e aggiunge: “Io non finirò mai di imparare dalle persone, sbaglio a fidarmi“.

Il personal trainer è scombussolato e gli risponde che sarebbe comunque andato in nomination perché aveva già tre voti: Davide, Alessandro e Sophie.

“24 h con me, mi dici determinate cose che non riporto, importanti sull’amicizia […] Appunto non mi nomini. Ci sta Lulù, ci sta Giucas” risponde Antonio.

“Io ti ho messo tra i migliori stasera e poi ti nomino, perché era scontato che andava. O nominano me o nominano te che siamo ultimi” controbatte Gianluca.

Il gieffino aveva già dedotto che l’amico sarebbe andato in nomination ed è per questo motivo che lo ha votato.

A “placare” gli animi arriva Alessandro Basciano che, durante la puntata ha litigato pesantemente con Antonio. Inoltre, è il migliore amico di Gianluca e per questo prende le sue difese.

“Ma perché se lui è il mio migliore amico, hai sparato una str***a, mi difende e ti nomina, qual è il problema” dice innervosito l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Alessandro continua infervorito: “Lui può dire quello che vuole. Non gli dire più che non ha personalità“.

Antonio risponde che secondo lui non l’ha avuto e Gianluca sottolinea che si sta parlando di un gioco e che le nomination fanno proprio parte del format.

Dopo che gli animi si sono surriscaldati e sono volate parole forti, Manila cerca di placare la situazione e parlare con Gianluca per spiegare il punto di vista di Antonio.

“Se pensi che la tua nomination vada a vuoto, perché tanto gli altri lo nominano, a volte la gente è anche uscita. Quello che ti posso dire è che in questo momento condividi tanto (con Antonio), hai persona con cui hai un rapporto minore, seconde me” dice Manila al gieffino.

Gianluca si difende dicendo di aver messo Antonio tra i suoi preferiti della settimana e quindi di averlo protetto, ma il tiktoker non è d’accordo.

“E poi mi nomini? E cosa mi ci metti a fare?!” controbatte Antonio deluso.

Costantino si aspettava che il gieffino sarebbe stato nominato sia per la litigata con Basciano, ma anche perché Sophie aveva più volte rivelato che Antonio è “un bello che non balla“.

I due “boni” non riescono proprio a trovare un punto in comune, ma sicuramente con il passare di giorni riusciranno a parlare più tranquillamente. La lite furiosa ha acceso gli animi in Casa e le strategie sono state svelate. Volano parole forti al Grande Fratello Vip, ma chi avrà la meglio in nomination? Lo scopriremo solo alla prossima puntata del reality show