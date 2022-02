Quello che non sapete di Antonio Medugno, il tiktor del Grande Fratello Vip

Antonio Medugno è l’ultima new entry nel cast del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, dopo la quarantena, ha fatto l’ingresso nel reality show assieme al personal trainer Gianluca Costantino.

Antonio è finito subito nell’occhio del ciclone: il ragazzo ha avuto un flirt con l’ex gieffina Clarissa Selassié. Baci e tanti balli hanno fatto parte di una serata di passione tra i due, ma adesso confessano entrambi di volersi bene, ma di essere liberi.

Ma scopriamo insieme chi è il nuovo arrivato e tiktoker Antonio Medugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Antonio Medugno, tiktoker e nuovo ingresso al Grande Fratello Vip 6: tutto quello che c’è da sapere

Antonio Medugno è entrato a fare parte del cast del Grande Fratello Vip 6 dal 28 gennaio e si sta facendo conoscere a pieno.

Il ragazzo è nato a Napoli, in Campania, nel 1998. Il ventiquattrenne, nonostante faccia di lavoro il modello e il tiktoker, è in realtà molto timido e si sa poco della sua vita privata.

Antonio è il primogenito nella sua famiglia e ha un fratello di vent’anni e una sorella più piccola. Il gieffino ha un ottimo rapporto con la sua famiglia e, anche se sono passati pochi giorni dal suo ingresso nel reality show, inizia a sentire la mancanza dei suoi cari.

Medugno di lavoro fa il tiktoker e il modello. Sulla sua pagina di TikTok ha ben 3,3 milioni di seguaci. Su Instagram, invece, vanta 339 mila followers che ben presto cresceranno dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Nel campo della moda, invece, lavora da quattro anni. Non ha mai studiato moda, ma ha rivelato di aver preso ispirazioni dalle pose di alcuni influencer e top model.

Antonio è un ragazzo determinato e in poco tempo è riuscito a sfilare per marchi d’alta moda come Richmond e Moschino.

Antonio Medugno è giovane, ma sa il fatto suo. Entrata in gioco da poco, il Grande Fratello Vip 6 potrebbe servirgli per un’altra svolta nella sua carriera. Il tiktoker è timido, però ha voglia di farsi conoscere e rivelare chi è veramente. Auguriamo un in bocca al lupo al gieffino!