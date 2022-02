Belen e Stefano De Martino, nuovo colpo di scena: sarà tutto vero?

Belen e Stefano De Martino regalano un nuovo colpo di scena ai fan più romantici della coppia, ma sarà tutto vero?

Belen e Stefano De Martino hanno formato una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Dopo essersi incontrati nella scuola di Amici ed essersi innamorati, hanno bruciato le tappe diventando genitori di Santiago per poi sposarsi. Dopo essersi lasciati, Belen ha avuto una storia con Andrea Iannone, ma l’amore per Stefano De Martino è sempre stato più forte al punto da tornare insieme.

Dopo alcuni mesi di grande amore, però, la crisi ha bussato nuovamente alla porta di Belen e Stefano che si sono detti addio definitivamente. Se De Martino è rimasto single nonostante i vari rumors su presunti flirt, Belen si è innamorata di Antonino Spinalbese con cui ha realizzato il sogno di diventare mamma per la seconda volta. Lo scorso luglio è nata la piccola Luna Marì. Tuttavia, l’amore tra Antonino e Belen ha dovuto affrontare una crisi che li ha portati a separarsi. Oggi, così, il nome della Rodriguez è nuovamente accostato a quello di Stefano.

Belen e Stefano De Martino, l’amore è tornato? Ecco cosa sta accadendo

Come canta Antonello Venditti, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano: è ciò che sta accadendo e Belen e Stefano? La terza volta sarà quella giusta per la showgirl argentina e il conduttore napoletano? Nelle ultime settimane, i paparazzi hanno pizzicato più volte insieme i due ex coinuigi. Il sito Whoopsee ha pubblicato nuove immagine di Belen e Stefano insieme.

I due sono stati pizzicati mentre uscivano da un ristorante per andare via insieme. La ritrovata complicità era stata già anticipata dal settimanale Chi ma il portale Whoopsee ha pubblicato anche le foto. I due, del resto, erano stati pizzicati già al compleanno di Patrizia Griffini, una delle migliori amiche di Belen.

Tra Belen e Stefano, dunque, sta tornando la fiamma dell’amore? I due, nonostante la fine del matrimonio, hanno sempre cercato di avere un rapporto sereno per il figlio Santiago. La loro sarà una complicità tra due persone che si sono amate per poi trasformare quell’amore in affetto sincero o il forte sentimento che li ha portati a formare una famiglia è tornato? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.