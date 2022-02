Lulù Selassiè scopre tutto in diretta, la delusione è tanta: “Non me l’aspettavo”

Lulù Selassiè ha scoperto tutto durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip e non è riuscita a nascondere la delusione.

Lulù Selassiè questa sera è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip. Alfonso Signorini in puntata le ha mostrato che cos’è successo negli scorsi giorni, in quanto a causa dei suoi atteggiamenti un po’ capricciosi ha fatto perdere le staffe ai suoi compagni di viaggio che hanno addirittura lanciato un appello alla produzione chiedendo loro di poterle fare un discorso per potersi calmare un po’.

La Princess si aspettava di vedere confessionali di fuoco su quest’argomento e così è stato. Tra i vari commenti degli altri concorrenti sul suo conto c’è stato uno che l’ha particolarmente ferita in quanto non si aspettava che lui potesse di certe cose.

Lulù Selassiè è rimasta delusa da Davide Silvestri ed ecco per quale motivo.

Davide Silvestri delude Lulù Selassié al GF Vip: la confessione in diretta

Davide Silvestri in confessionale ha stroncato l’atteggiamento di Lucrezia Selassiè affermando che lei si comporta sempre in questo modo e poi chiede subito dopo scusa per poi ripetere sempre l’errore. La Princess nel sentire queste parole ha un po’ storto il naso, in quanto non si aspettava minimamente di ascoltare queste parole poichè lui dopo il suo sfogo aveva trascorso ben 45 minuti nel tentativo di consolarla.

“Non me lo aspettavo“ ha esordito la Princess. “Sono delusa, non arrabbiata” ha poi proseguito. “L’arrabbiatura passa, la delusione no” ha poi concluso. L’ex stella di Centovetrine ha però ammesso di non capire il motivo di tale stupire in quanto le avrebbe detto sempre in faccio quello che pensa sul suo conto, ma lei è rimasta ferma nella sua posizione.

Lulù Selassiè ha scoperto tutto in diretta e mai si sarebbe aspettata una simile confessione da parte di Davide Silvestri, ma lui senza scomporsi più di tanto ha ribadito il suo punto di vista e lei non ha potuto fare a meno di mostrare un certo dispiacere perchè pensava di aver trovato un amico al suo fianco.