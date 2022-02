Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso prende una sconvolgente decisione. É finita?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono arrivati al capolinea della loro relazione? Lui ha preso una drastica decisione durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie più belle ed amate del mondo dello spettacolo. I telespettatori si sono affezionati a loro durante il corso dell’esperienza a Temptation Island e da quel momento non li hanno mai abbandonati. Così come l’ex calciatore non ha mai abbandonato la sua compagna durante il corso della sua esperienza al GF Vip difendendola con le unghie e con i denti.

Pochi minuti fa, però, durante il corso della diretta, Lorenzo ha scritto uno strano messaggio su Instagram che ha lasciato gli utenti della rete senza parole. Lorenzo Amoruso ha preso le distanze da Manila Nazzaro, prendendo una drastica decisione.

Lorenzo Amoruso prende una drastica decisione su Manila Nazzaro: “Mi prendo il mio tempo”

Lorenzo Amoruso durante il corso di questa settimana si è schierato a favore della sua compagna, condannando l’atteggiamento assunto da Katia Ricciarelli nei suoi confronti. Questa sera però al Grande Fratello Vip le due hanno avuto modo di confrontarsi e Manila ha speso soltanto belle parole per la cantante. Questo però sembrerebbe aver stranito e non poco l’ex calciatore che su Instagram non le ha di certo mandate a dire:

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa, che non accettava soprusi” ha esordito Lorenzo Amoruso sul suo profilo Instagram. “Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato“ ha aggiunto, lasciando i suoi fedeli sostenitori senza parole per quanto scritto. “Mi prendo il mio tempo per riflettere“ ha poi concluso prima di sparire dai social.

Lorenzo Amoruso ha lasciato Manila Nazzaro? Che cosa ha voluto dire con queste parole quando ha rivelato di volersi prendere del tempo per poter riflettere? Senza alcun dubbio Alfonso Signorini mostrerà tutto alla sua concorrente, nella speranza di fare maggiore chiarezza sulla questione.