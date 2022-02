Oroscopo di oggi, 8 febbraio 2022: il Capricorno regna e il Leone affonda!

Cari amici dell’Oroscopo di Instanews, oggi ne vedremo delle belle. Gli Astri sono in movimento, e molte cose stanno per cambiare. Innanzitutto, sarà una giornata all’insegna della fantasia. Infatti, i creativi porteranno al massimo le proprie potenzialità, ma non solo. Il protagonista delle rivoluzioni stellari è Marte! Il pianeta rosso è in trigono con Urano e in Congiunzione con Venere, e le conseguenze travolgono i segni.

Si parla di Trigono e Congiunzione, due termini che già abbiamo affrontato in altri articoli, ma che in questo Oroscopo assumono dei toni e dei risvolti alternativi. Perché entreranno in gioco nuove dinamiche per le Case Celesti, ad iniziare dall’abilità di adattamento alle rivoluzioni. Appunto, ci saranno dei cambiamenti importanti per i segni, i quali proprio in relazione del Trigono e dell’elemento che li governa, avranno diverse conseguenze. Inoltre, è la Stessa Venere che in Congiunzione influenzerà questa condizione, incanalando le energie verso la passione e l’avanzamento di livello per gli amori duraturi, e la nascita di nuovi per quelli pronti a sbocciare. Come vivranno questa condizione i segni più fortunati? E gli ultimi classificati?

Le previsioni di oggi sono troppo importanti per essere lasciate in secondo piano. Il motivo? E’ arrivato il momento del cambiamento di cui tanto abbiamo discusso nel mese di gennaio. La giornata è all’insegna dell’invenzione, infatti la creatività generata dalla sensibilità nel reagire all’ambiente circostante, è influenzata da una forza mistica di un certo livello. Fondamentale per affrontare le nuove sfide in arrivo.

Si parla proprio di spirito di adattamento, perché Marte è il pianeta dei guerrieri. Chi meglio dei lottatori può affrontare nuovi progetti personali e lavorativi? Con gli Aspetti dei Pianeti, trattiamo i posizionamenti di oggi, cioè il Trigono di Marte e Urano. Cosa implica?

Significa che Marte è posizionato a 120° rispetto Urano dividendo in 3 il cielo con altrettanti gradi. La posizione unisce i pianeti con lo stesso elemento, donando così vera in armonia. Quindi, è una condizione travolgente e destabilizzante, perché cambia tutto, ma ci sono tutte le energie possibili per vivere al meglio questo momento.

Urano è colui che stravolge, mentre Marte dona la determinazione di un fuoco inarrestabile. Caratteristiche che abbracciano la rivoluzione in corso. In concomitanza subentra Venere, la quale il 16 febbraio raggiungerà la piena Congiunzione, cioè saranno alla stessa distanza, con Marte in Capricorno.

I due pianeti, come due amanti, andranno avanti di pari passo spinti da un’eros che li porterà lontano. Quindi, via i cioccolatini e i plaid dei single a San Valentino, nonostante si stia benissimo da soli, sta per arrivare qualcosa di speciale. Ecco come i tre segni più fortunati e gli sfortunati vivranno questo periodo.

Arrivano i 3 segni più fortunati della giornata!

Che trio, possiamo definirlo delle meraviglie perché totalmente inaspettato! Il Capricorno rimonta dall’ultima posizione, i Gemelli definiscono il loro spazio, mentre il Cancro silenzioso si riappropria ciò che ha perso. Rispettivamente tre segni di terra, aria e acqua, canalizzeranno al meglio le loro energie. Se sei dell’Ariete consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. A gennaio sei stato un top player, ma a inizio febbraio le cose si stavano mettendo male, proprio perché hai reagito negativamente alle evoluzioni delle stelle. Nonostante tutto ti sei ripreso in calcio d’angolo. In amore sarai un partener amorevole e al lavoro riacquisirai forza e propensione al sacrificio. Consigli: la fantasia dell’ingegno ti faranno abbracciare al meglio le novità portate dal Trigono, mentre Venere ti farà vivere nuove connessioni con il partner.

Passiamo ai Gemelli, siete più lunatici di sempre, infatti state peggiorando, ma d’altronde vi si ama proprio così. Siete un pochino più calmi e pacati, perché avete in parte compreso che i nervosismi non vi servono a nulla, soprattutto se inutili. Sperando che questo periodo possa durare il più a lungo possibile, state dando sfogo alla curiosità che vi rende così unici e intelligenti. Consigli: il Trigono non vi toccherà molto, perché già di vostro siete propensi alle sfide, attenti a Venere che a volte si incapriccia.

Che dire del Cancro? Una bella sorpresa vederti sul podio! Vivi male i sentimenti, nonostante tu sia quello che li conosca meglio. Venere sarà un’arma a doppio taglio, per questo sta a te riuscire a canalizzare meglio l’eros che ti governa. Al lavoro non battere la fiacca, ma nonostante tutto le cose andranno bene. Consigli: il Trigono ti renderà entusiasta, forse troppo, quindi occhio a non esagerare con le rivoluzioni. Dal nulla a tutto per te è un attimo!

Oroscopo: perdono terreno questi 3 segni: giornata flop!

Scorpione, del Leone e del Toro. Rispettivamente tre segni d’acqua, fuoco e terra, come vivranno gli stravolgimenti astrali? Speriamo bene! Provo a darvi qualche consiglio, ma ricordatevi di seguirli. Se sei dei La triade che segue il paragrafo è composta da tre Case Celesti che non hanno avuto per niente pace. Si tratta dellodele del. Rispettivamente tre segnicome vivranno gli stravolgimenti astrali? Speriamo bene! Provo a darvi qualche consiglio, ma ricordatevi di seguirli. Se sei dei Pesci consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dall’enigmatico dello Zodiaco: il fedele, astuto e velenoso, Scorpione. Che tu dia l’amaro come prima cosa, e solo in seguito il dolce, è la verità. Ma lo è anche il fatto che sei un mondo da scoprire, e che una volta venuto fuori rende la vita di chi ti sta accanto meravigliosa. Al lavoro avrai dei conflitti, in amore non prendere decisioni affrettate, Venere ti influenza. Consigli: vecchie incomprensioni ritorneranno, affrontale, il Trigono non ti sconvolge, perché ci saranno altre cose da sistemare.

Che dire del Leone? Un’altra batosta. Vederti in cima per ora è impossibile. Questo accade soprattutto perché hai perso la sicurezza che ti rende il Re dello Zodiaco, poiché hai dato molto più spazio a malesseri che bloccano la tua crescita. In amore risolvi i drammi incompiuti, mentre al lavoro non te la prendere per le sciocchezze. Consigli: la Congiunzione agirà per smuovere la situazione, il Trigono non lo sentirai neanche.

Infine, dulcis in fundo, abbiamo il Toro. Pigro, cocciuto, ma leale e valoroso come pochi. Hai fatto qualche passetto avanti, ma devi rivedere un attimo la situazione. Al lavoro scegli ciò che più conta, non lasciarti distrarre da situazioni poco importanti. Consigli: il Trigono ti porterà eccessiva propensione allo stravolgimento di tutto, strano per la tua pigrizia, infatti sii più prudente perché potresti imbatterti in qualcosa che potrebbe non piacerti. Venere ti rende più possessivo, stai attento a non lasciarti scappare le persone che ami.