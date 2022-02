Nuovo amore a Uomini e Donne: la dama dimentica l’ex con lui

La dama di Uomini e Donne dimentica l’ex con lui: nuovo amore a Cinecittà

Uomini e Donne è un dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale Cinque alle 14:45. Il programma ha il fine di far nascere nuovi amori sia nel Trono Classico che Over.

Una dama di Uomini e Donne dimentica l’ex e gli dice addio. Sboccia un nuovo amore nel parterre di Cinecittà e sempre che sia proprio la sua anima gemella.

Vediamo di chi si tratta e cosa sta accadendo

Nuovo amore a Uomini e Donne: Marika Geraci dimentica l’ex per Lui

Marika Geraci è una dama di Uomini e Donne entrata nello studio per la prima volta proprio in quest’ultima edizione.

La donna non ha acquisito grandi consensi di primo acchito. Marika è una donna esuberante, passionale e talvolta contraddittoria e con questo suo modo di fare né gli opinionisti, né il pubblico l’hanno accettata molto volentieri.

La Geraci è subito rimasta colpita dal cavaliere Armando Incarnato, ma il loro addio è arrivato. La loro frequentazione era fin troppo tormentata e le polemiche erano all’ordine del giorno.

Marika ha cambiato uomo e dimentica l’ex con Diego. A quanto dice la dama, questo cavaliere è perfetto per lei, perché le ha fatto riscoprire lati del suo carattere assopiti da tempo.

“E’ un bel periodo e sono molto serena. Ho trascorso qualche giorno a Roma con Diego e sono davvero contenta” racconta al settimanale di Uomini e Donne Marika e continua: “Oltre al fatto che si tratta di un uomo educato e rispettoso, mi ha colpito il suo modo di affrontare la vita. Per lui volere è potere“.

Ecco che la dama siciliana rivela cosa l’ha colpita di Diego durante le loro uscite: “Riesce a farmi abbassare la guardia: fino ad oggi con gli uomini che ho conosciuto sentivo la necessità di mostrarmi forti, ero sempre sulla difensiva. Quando sono con lui emerge una Marika che non vedevo da tempo, più dolce, più premurosa… Sicuramente Diego avrà qualche difetto, ma io non ne vedo“.

Sembra proprio che Marika abbia trovato la persona giusta per lei.

Nello studio di Uomini e Donne, però, la dama Jessica ha avvertito la Geraci dicendole che secondo lei Diego sta giocando con i suoi sentimenti e che ha un copione già scritto. Inoltre, rivela che il cavaliere ha più volte parlato male di Marika alle sue spalle.

Durante l’intervista per il settimanale del programma, la dama siciliana commenta il comportamento di Jessica: “Non c’è molto da dire, mi sono fatta l’idea che sia la gelosia a farla parlare così. Non mi risulta che Diego abbia mai detto che cammino come una papera“.

“Per quanto riguarda le cose dette da Andrea, invece, ho avuto modo di chiarire. Effettivamente Diego nei camerini ha detto che gli ero sembrata falsa, perché durante una discussione con Armando avevo detto che avrei fatto sentire una registrazione e poi non l’ho fatto. Era lecito che lui pensasse che doveva ammettere subito la verità, non lo ha fatto perché è rimasto spiazzato. Posso capirlo, a volte quando mi rivedo in tv non mi piace per niente quello che vedo” confessa Marika.

L’intervistatrice poi chiede alla dama cosa pensa del dating show e come sta andando la sua permanenza nello studio di Cinecittà.

“So di non piacere, soprattutto a Gianni e Tina. Li capisco, perché il mio atteggiamento non è dei più piacevoli. Capisco meno le critiche di alcuni del parterre che sostengono che io sia qui per visibilità” rivela Marika e continua: “E’ vero, una parte di me apprezza l’attenzione che sto ricevendo, ma io davvero sono in cerca di una persona con cui costruire qualcosa dopo cinque anni in cui sono stata sola“.

“Vengo accusata di essere finta, ma voglio far ricredere tutti e soprattutto voglio far capire a Diego che non è così” conclude la dama di Uomini e Donne.

Marika Geraci è una tipina difficile, ma volenterosa nell’aprirsi e nello spiegarsi. Dopo aver dimenticato una volta per tutte Armando Incarnato, la dama di Uomini e Donne ha trovato un nuovo amore. Chissà se Diego riuscirà a conquistare Marika e a portarla via dal parterre di Cinecittà…