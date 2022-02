Ha partecipato ad Amici con Elodie: ecco cosa fa oggi il cantante

La scuola di Canale 5, Amici di Maria De Filippi è uno dei format più amati e seguiti di sempre. Saranno circa 20 gli anni di trasmissione, ma il fedelissimo pubblico non si stanca mai, anzi è sempre più agguerrito nel sostenere giovani talenti pronti a diventare stelle del mondo della musica e della danza.

Tra le novità, non possiamo non citare il successo degli ultimi cantanti di Amici che hanno partecipato a Sanremo. Hanno finito per confermare i risultati ottenuti già nel programma condotto da Maria De Filippi. Infatti, è tra di loro che bisogna ricordare una stella dalla voce profonda e unica, perché si torna a parlare di lui. Amico stretto di Elodie, anche lei è una cantante di successo e icona di stile per i più giovani, è tornato alla ribalta con una storia profonda e intensa.

Cantare alleggerisce i pensieri, oppure aiuta a riflettere e ad emozionarsi, in ogni caso è un atto che fa bene al cuore. Il protagonista della scuola di Amici di Maria De Filippi lo sa che con il suo talento ha arricchito la sfilza di stelle che si sono succedute nella trasmissione più seguita di Canale 5. La conduttrice produce anche altri programmi, ma nessuno è amato quanto.

Infatti, si parla spesso di vecchie glorie che hanno dato valore alle esibizioni regalando degli spettacoli meravigliosi. E’ il caso del cantante più amato oggi star dei social, insomma si tratta di un vero fenomeno mediatico.

Il protagonista di oggi è un po’ meno esibizionista, o meglio ha un carattere riservato, anche se il suo più grande pregio è proprio quello di avere una bontà infinita. Avete capito di chi sto parlando? Volete sapere cosa sta combinando?

Amici: torna alla ribalta il cantante dalla voce unica!

Come se non bastasse tra passato e presente si intrecciano molteplici dinamiche, ad esempio nel programma ci sono state molte discussioni a causa di un’eliminazione inaspettata e difficile da tollerare. D’altronde, quest’anno sembra che venga data più attenzione ai colpi di scena e ai battibecchi pesanti tra professori, invece di valorizzare i percorsi dei ragazzi. L’amico di Elodie ha emozionato e continua a farlo, anche dopo il periodo di pausa del quale ha dato una spiegazione, ma adesso è tornato!

Non si può dimenticare una voce così profonda, intensa e che mette decisamente i brividi. Sto parlando di Sergio Sylvestre! Il giovane nasce a Los Angeles da mamma messicana e papà haitiano, ma è l’Italia il suo più grande sogno. Infatti, basta un viaggio in Salento per conquistarlo del tutto e tentare di sfondare nel nostro Paese.

Vince amici nel 2016, la seconda arrivata è appunto l’amica Elodie, ed entrambi hanno avuto un grande successo. Infatti, nello stesso hanno ha pubblicato il celebre EP Big Boy, il quale conquista tutti.

In seguito, con Rocco Hunt è protagonista della colonna sonora italiana del film della Disney: Oceania con il brano You’re Welcome, ed è poi nel 2017 che esce il suo primo album. Nello stesso anno è uno dei concorrenti di Sanremo e si classifica al sesto posto.

Negli anni però di lui si è parlato meno, a causa di un periodo di pausa nel quale ha voluto conoscere meglio sé stesso per decidere su quali obiettivi focalizzarsi. Nel 2020 canta l’inno nazionale italiano in onore della finale di Coppa tra Juventus e Napoli, e nonostante l’emozione riesce ad incantare tutti.

I due anni di pandemia sono stati fondamentali perché gli hanno permesso di scrivere molto. Il distanziamento lo ha fatto soffrire, ma anche sbloccare. Così, è tornato con il singolo Motel California, pronto a fare tanta musica e a dimostrare quanto il suo talento sia qualcosa che sappia arrivare dritto al cuore.