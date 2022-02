Dopo il dramma, la grande gioia dell’ex Uomini e Donne

E’ proprio vero, la felicità arriva per chi sa aspettare e soprattutto affrontare le difficoltà della vita! Se si pensa che la gioia arrivi senza far nulla si sbaglia, perché è proprio questo il bello. La storia di Uomini e Donne con la protagonista di oggi, dimostra ciò. Il racconto di quanto avvenuto sul dramma regala anche una grande lezione di speranza.

La speranza aiuta gli audaci, ma chi vive di speranza disperato muore! Insomma, ci sono tanti detti che riguardano questa emozione. Ma è certo che mette tanta positività, soprattutto quando si devono affrontare i drammi della vita. Esserlo con cognizione di causa, cioè riconoscendo la situazione vissuta è importante. Perché permette di vivere in modo corretto i dolori della vita, ma mettendo da parte la superficialità che è un’altra cosa. L’ex di Uomini e Donne fa un racconto che merita di essere divulgato perché trasmette tanta voglia di vivere e coraggio.

Lo studio incanta sempre il pubblico a casa. Il set di Uomini e Donne racconta delle storie più emozionanti. Dalle esterne alle incomprensioni, tutto viene affrontato. Molti ex concorrenti sono grati di aver partecipato, sia per aver trovato l’amore che per aver affrontato un percorso di crescita personale che li ha fatti arrivare lontano.

Inoltre, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Basta ricordare il bacio inaspettato scattato proprio nel programma. Insomma, le emozioni sono un continuo evolversi e le stesse relazioni si trasformano di puntata in puntata.

Con l’appuntamento quotidiano della fascia pomeridiana di Canale 5 non si sa mai cosa aspettarsi, ma è quando ex stelle del programma si mettono in mostra e raccontano problemi personali che è possibile andare oltre la storia d’amore.

Perché entrano in gioco le persone vere con i loro drammi.

Ex stella di Uomini e Donne: confessione profonda

Come se non bastasse nell’ultimo appuntamento accade qualcosa di davvero assurdo ed impensabile: rissa sfiorata a Uomini e Donne! La Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, questa volta ha dovuto gestire in modo accurato la situazione in corso. Essendo in diretta può accadere qualsiasi cosa, e lei non è nella mente delle persone. Prevenire non è sempre facile, ma ci è riuscita a sventare il dramma. La protagonista di oggi è legata al programma, ma è di recente che torna a parlare di sé, perché fa un racconto emozionante e davvero importante per chi come lei ha vissuto lo stesso problema.

Si tratta della simpaticissima Sabrina Ghio! Il salotto che la accoglie è quello della conduttrice Silvia Toffanin, Verissimo. La storia merita una certa delicatezza perché tratta temi che spesso vengono affrontati con superficialità.

La donna racconta che dal 22 gennaio si sente libera e felice, perché ha potuto divulgare la notizia della sua seconda gravidanza: è un’altra femminuccia! Purtroppo sono state altre le questioni che e hanno fatto vivere un incubo.

La verità è che per avere la sua secondogenita, ha dovuto superare ben 3 aborti spontanei e un’infezione grave di papilloma virus. Dal male ha affrontato una pesante operazione.

Non è stato per niente facile, perché lei stessa racconta qualcosa di importante sull’infezione da papilloma virus, dato che è un argomento che si conosce molto poco:

“Oggi la cosa è risolta, io poi mi sono operata sotto consiglio del ginecologo. Abbiamo operato subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo.”

Intervenire tempestivamente è essenziale, perché potrebbero svilupparsi tumori alla cervice e tanti altri problemi gravi. La prevenzione e le analisi, ma soprattutto professionisti del settore preparati, l’hanno aiutata. Inoltre, racconta anche qualcosa di più sugli aborti:

“Era luglio dell’anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino.”

Insomma, delle belle batoste da affrontare. La malattia e il lutto sono state devastanti per la donna, ma adesso si è rialzata perché ha ripreso in mano la sua vita senza abbattersi.