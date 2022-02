L’amica geniale 3: le vite di Lila e Lenù cambiate per sempre

L’amica geniale, terza stagione: la trama e anticipazioni su Lila e Lenù. Torna su Rai Uno la serie tv tratta dai romanzi di successo dei romanzi di Elena Ferrante

Sale sempre di più l’attesa per il ritorno in tv (su Rai1) de “L’Amica geniale”, la fortunata serie tv basata sui romanzi di Elena Ferrante. Tutto pronto per la terza stagione, che riprende il filo dei romanzi di successo della scrittrice. Si parte questa sera, una volta archiviato il Festival di Sanremo c’è spazio per il ritorno della grande fiction di Rai 1.

Saranno otto gli episodi, distribuiti in quattro puntate. Il gran finale è atteso per il 27 febbraio. Il sottotitolo di questa stagione è “Storia di chi fugge e di chi resta”, e vede le amiche Lila e Lenù alle prese con l’età adulta. Arriva il matrimonio e anche i figli, e l’amicizia tra le due ragazze sarà messa alla prova, anche perché entrambe hanno un intricato rapporto di odio/amore.

L’Amica Geniale, il curioso retroscena sulle due protagoniste

Ancora una volta le due protagoniste sono le giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, entrambe cresciute “in tempo reale”, di pari passo con i loro personaggi. Infatti, il progetto iniziale è che le due giovanissime attrici avrebbero dovuto interpretare solo le prime due stagioni, per poi dare spazio a interpreti più adulte.

Invece, il nuovo regista Daniele Lucchetti ha voluto mantenere la continuità senza sostituirle, ritenendo che entrambe erano perfette per il ruolo da adulte. Si era vociferato dell’arrivo di altre attrici (tra queste Serena Rossi) ma si è scelto la linea conservativa.

La nuova stagione vedrà grandi cambiamenti per le due protagoniste, che dovranno fare i conti con una nuova vita da adulte.